泛華金融翟彬：推貸款合伙人平台 降風險擴規模

泛華金融上周五收報5.56美元，市值3.81億美元（約26.3億元人民幣），對比去年盈利8.61億元人民幣，市盈率僅3.1倍。估值低廉的原因是集團去年11月始上市，招股價7.5美元，營運紀錄不長，沒有派息往績，加上它上月公布上季盈利按年下跌31.1%至1.36億元人民幣，預計本季盈利將介乎1億至1.5億元人民幣，業務於調整期是否告一段落有待觀察。

翟彬在專訪中表示，泛華金融是內地市場第二大的房抵貸服務商，目前集團貸款餘額約200億元人民幣，是行業「一哥」中國平安（2318）約400億元人民幣的一半。

至於房抵貸公司的業務模式，是向中小企老闆貸款，貸款額介乎30萬至300萬元人民幣，平均60多萬元人民幣，抵押品是中小企老闆持有的住宅物業，貸款息率達18厘至20厘。

貸款客為「販夫走卒」 息率高達20厘

在記者看來，上述貸款條款頗嚴苛，何以仍有需求呢？原來從中可反映內地中小企經營艱難的情况。翟彬解釋，泛華金融大部分客戶是在內地從事各行各業的「販夫走卒」、社會地位較低的「小老闆」，過去一段長時間內銀重視控制壞帳、傾向貸款予國企及龍頭民企，令中小企難獲信貸，故出現惠普金融市場的空白，這正好給予集團過去10年龐大業務發展空間，現時在內地40個城市設有75間分行，「目標是把既有物業又有貸款需求的中小企老闆找出來成為客戶」。

至於泛華金融向客戶貸款的資金來源，當中25%須自行籌組，餘下75%須向信託公司融資，息率介乎10厘至12厘；信託公司則透過發行回報率約7厘至8厘的理財產品向零售投資者募資。

每筆貸款出資5% 總規模可增至600億

翟彬表示，泛華金融大部分客戶貸款目的是做生意短期資金周轉，往往一年內便可償還貸款；即使小部分客戶業務失利未能還款，集團便會與他們友好協商出售已抵押的住宅減債，由於過去一段長時間內地一二線城市住宅在市場屬最優質、最穩健的資產之一，故集團壞帳率一直控制於偏低水平。

泛華金融今年將經營模式升級為輕資產平台模式，通過建立「貸款合伙人服務平台」，聯合市場上有實力的職業貸款經紀機構作為公司的貸款合伙人，由他們推薦客戶到「貸款合伙人服務平台」，通過集團體系化、標準化的風控體制進行審批調整，最終推薦給信託公司放款。

此新模式所批出的每一筆貸款的75%資金仍向信託公司融資，但泛華金融出資比例降至5%，餘下20%由推薦人本身提供；一旦客戶違約未能還款，出售物業後仍難抵債，該筆貸款首20%虧損由推薦人承擔，跟着的5%始由泛華負責。

翟彬總結說，採用上述新模式後，泛華金融在每筆貸款只需出資5%，以集團現有的30億元人民幣內部資金計，可以承做600億元人民幣貸款，今年首季及本季以來已分別批出約10億及20億元人民幣貸款，有信心集團能夠順利由舊模式過度至新模式，推動業務持續增長。

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