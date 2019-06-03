東方匯理資管Wesley Lebeau：中小型雲計算股增長快

Lebeau表示，目前他聚焦四大行業發掘全球具顛覆能力的公司，包括(1)數碼經濟，例如大數據、雲計算及金融科技；(2)工業4.0，例如電動車、機械人及人工智能；(3)健康護理，例如生物科技、數碼醫療及醫療科技；(4)環保，例如能源儲存、風電及太陽能。

當中，Lebeau進一步分析全球雲計算市場的前景，指2017年全球只有7間公司的雲計算業務收入在10億美元以上，預計在2022年符合此一標準的公司將達34間。至於旗下基金的部署，Lebeau透露，他傾向投資於一些中小型雲計算公司，因為其業務增長較快。

在上世紀90年代，歐美的科技水平相差不遠，惟美國過去20年選擇互聯網作為下一個趨勢的抓手，以智能手機及應用程式（Apps）為代表的數碼經濟改變人類生活，科技實力已拋離歐洲。目前Lebeau旗下基金主要投資於美股，他解釋，歐洲缺乏私募股權投資（private equity investment）所帶來的充裕資金，以及由此衍生的生態系統及創新文化，與美國相比，難以把小企業孕育為中型公司、上市公司以及日後的科技巨擎。

[封面故事]