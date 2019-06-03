普信Julian Cook：貿戰對美經濟影響微 看好亞馬遜

明報記者 葉創成

中國國家主席習近平前周一（上月20日）帶同負責中美貿易談判的副總理劉鶴在江西贛州考察實地調研稀土企業，由於稀土屬智能電話、電子產品及國防武器等多種高科技成品的必要原材料，而中國目前是全球最大的稀土出口國，故習近平此行引起外界關注，美國《紐約時報》分析「稀土可能成為中國貿易戰反擊王牌」，發改委發言人上周二亦就稀土產業回答記者問題時表示：「稀土會否成為中國反制美國無端打壓的反制武器﹖我可以告訴你的是，如果有誰想利用我們出口稀土所製造的產品，反用於遏制中國的發展，那麼我想中國人民都會不高興的」。

參考上述事態發展，中美兩國已先後開打貿易戰及科技戰，短期可能進一步上演至「稀土戰」，市場避險情緒持續升溫，恒指上周下跌452點或1.66%，而美股三大指數同樣回落，道指、標指及納指分別挫3.01%、2.62%及2.41%。

美要求有機制確保中國守諾屬合理

券商富瑞早於上月中已發表報告分析，目前中美經濟形勢均比去年第四季好轉，令兩國均對貿易談判更加強硬，增加達成貿易協議的難度；到底美國經濟「底氣」如何？如何影響中美貿易談判？環球市場仍有何投資機會？今期封面故事訪問截至4月底資產管理規模（AUM）達1.1萬億美元、當中三分之二屬美國股票的美國資產管理公司普信的代表Julian Cook就此進一步分析。

市場本來預期中美在上月初可達貿易協議，惟結果暫時破局收場，Cook估計，原因是美國政府要求建立一套可以予人信心的機制，確保中國遵守在知識產權及其他方面所出作的承諾，但中國政府卻不願意這樣做，暫令兩國緊張關係升級，他認為美國政府的要求合理，「假若沒有這套機制的話，美國政府沒有理由與中國簽訂任何協議」。

若中美本月底前未和解 市場風險升溫

Cook分析，美國是次向2000億美元中國產品加徵關稅至25%，只會令經濟增長在本季及下季減慢0.2個百分點，考慮到當地首季經濟增長達3.1%，有關負面影響並非致命。他估計美國經濟今年增長2%至3%，消費物價指數（CPI）及生產物價指數（PPI）均處於聯儲局的通脹目標2%附近，故宏觀經濟大局仍然向好；他指出，市場現仍預期中美元首本月底在日本大阪出席20國集團（G20）峰會前，兩國可達成某些協議，假如最終未能成事，才會真正為股市帶來風險。

美國股市連續多年穩步上揚後，去年第四季至今先急跌後再回穩，波動性正在增加，Cook認為，除了因為中美貿易戰的變數外，美國貨幣政策出現轉折點亦是重要原因，聯儲局去年第四季曾預期今年將加息3次，惟當局今年以來立場轉鴿，至今不單未有加息，市場更預期即將減息，他就此分析：「假如投資者可以預測美息變化，他們會更有信心可預測股市走勢；但目前聯儲局看來有可能減息亦有可能加息，股市因此也跟着消息大上大落。」

團隊成員上月曾與貝索斯進行公司訪問

Cook續說，美國上市公司盈利增長有放緩迹象，而且盈利預測變化頗大，亦是導致股市波動性增長的原因，「去年底市場預期今年首季盈利負增長2%，結果錄得4%的正增長」。他強調，普信作為主動的機構投資者，市况波動並不是一件壞事，例如該行在去年第三季曾因應估值過高減持美股，再於第四季低位買回，賺取理想回報。

至於旗下基金有何最新部署呢？Cook表示，要像去年一樣「高賣低買」並不容易，故他目前比較重視選股，而其團隊上月曾與亞馬遜創辦人、主席及行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）進行公司訪問，了解該「科技股王」的最新情况後，對其業務前景仍然樂觀。

亞馬遜推市場推廣業務 如超市收「上架費」

雖然亞馬遜首季營業額按年僅升17%至597億美元（圖1），惟期內盈利大增118.6%至35.6億美元（圖2），貝索斯最重視的財務指標自由現金流（Free Cash Flow、FCF）更勁升217%至230.4億美元（圖3）。Cook分析，即使亞馬遜的傳統業務——電子商貿近季增長放緩，但由於電子商貿佔美國零售銷售比率僅單位數，市場佔有率仍低，相信增長放緩屬暫時，作為行業龍頭亞馬遜該業務仍存在結構增長機遇；至於近年增長迅速的雲計算業務，他預期不論營業額及利潤率仍會保持增長，繼續成為亞馬遜的增長亮點。

Cook又提到，亞馬遜最近積極發展「市場推廣業務」，簡單來說，便是當用戶在其官網搜尋某一產品時，網頁會率先顯示一批已向亞馬遜支付市場推廣費用的品牌產品，並且列明有關服務屬付費。他認為，商家以此渠道投放廣告很有效益，而亞馬遜此舉便像傳統超市向供應商收取「上架費」，在較佳的位置顯示其產品，料該業務未來應該可保持每年四成的強勁增長。

看好美國天然氣出口前景 買入氣儲股

另外，Cook旗下基金主要投資於市值達95億美元以上、FCF年均增長達12%的美股，不止投資於美國科技股，也會持有一些令人意想不到的股份，例如投資於一家美國液化天然氣儲存公司，原因是他相信美國天然氣出口長期前景向好。

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