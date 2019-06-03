泰國訂枱App殺入港兩年收支平衡

藉優惠吸客至非繁忙時間用餐

Eatigo其中一個賣點，是用戶訂不同時段的枱可享有不同優惠，最多甚至可以五折用餐。廖燊偉表示，公司主要向商家提供後台收益管理服務，利用價錢折扣調整市場需求。他解釋，例如餐廳在下午12時至1時的午餐時段經常座無虛席，門口大排長龍，部分食客可能不願久等，轉而光顧其他餐廳，惟餐廳在上午11時至12時只有寥寥食客，Eatigo則希望用優惠改變食客消費模式，吸引食客提早或推遲用膳，提升餐廳全日入座率及盈利表現。

西環餐廳﹕逾六成客透過Eatigo訂位

問及Eatigo會否要求餐廳調低價目，廖燊偉解釋，優惠數目及幅度全由餐廳決定，折扣主要作用推高入座率。他認為，「Food Tech」不需要燒錢搶佔市場，公司並非外賣平台，無太多營運成本，反而投資較多在每月市場推廣。

位於西環的Second Street Comfort Food & Bar兩年前加入Eatigo，經理Trishela Dewan說餐廳接入平台後，首月錄得700次來自Eatigo預訂，現時每月來自Eatigo的預訂數目約1800次。她又透露，目前超過六成客人在Eatigo訂位，約三成半為街客。她認為，Eatigo可協助餐廳減少非繁忙時間空枱率，現時訂位多數集中在周末或假期的早午餐（Brunch）及下午時段。