學者：美最憂人工智能被華超前

沿海出口省份影響較大

徐家健表示，關稅對從事出口業務的中國廠商影響相當大，特別是出口佔比較重的沿海地區經濟將受影響。不過中國市場相當龐大，以國內為主要市場的廠商影響則有限。另外，中國勞動人口逐漸減少，政府亦鼓勵回鄉創業，可以部分抵消失業問題。關稅對中國經濟影響非想像中負面。

近日市傳中國準備好以稀土作反擊工具，徐家健認為相關公司已經有存貨準備，影響不會很大。徐家健亦指出，市場難有與美債同等風險、回報和流動性的資產，即使中國拋售美債，其他投資者出於避險也會吸納，因此實際影響不大。不過若集中對有政治影響力的美國企業施壓，或可影響美國政策。

若中國出口美國貨品全被徵稅，徐家健指美國可從其他國家進口取代，即使通脹被推高至3%至4%，雖或引起基層不滿，但對整體經濟並非嚴重問題。他認為，兩國有能力繼續打貿易戰，不急於談判。

美猜疑中國學者 中國可吸引回國

不過徐家健續稱，中美雙方更大爭端在科技發展上。徐家健認為，美國不太擔心中國5G可即時超越美國，但人工智能等尖端科技還在起步階段，美國擔心中國跳躍超前，因此除了打擊中國竊取技術和技術轉移外，亦針對中國資本投資美國初創公司，近期有美國大學關閉有可疑的中國學者研究室。

徐家健稱，長遠而言，美國限制中國學者發展、外資減少在中國設廠，會減慢中國學習外國技術的速度，但中國可以吸引學者回國，加強基本研發，日後需很大程度依靠自行研發。