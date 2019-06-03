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生科股熱潮退 融資趨難 業界：中資企業最受影響 估值料受壓

【明報專訊】港交所（0388）去年迎來上市新規，當中三大改革範疇以未有盈利的生物科技股最受歡迎，目前共有8隻Ｂ股掛牌，連同另外3家已有盈利的生物科技公司，市場上共有11家公司完成在港募資，惟行業面對資金減少問題。港交所（0388）上周舉行生物科技周，業界人士皆表示，行業面對資金減少，企業估值亦受影響，同時中美貿易戰亦令中資投資美國生物科技公司變得更加困難。

明報記者 陳惠恩

內地去年限制走資，影響上市公司的估值水平，生物科技股亦同受影響。夏爾巴投資創始人及管理合伙人蔡大慶表示，目前資金流向稍為偏穩，但市場仍盼望有較明顯的放開資金限制。他認為，估值對生物科技公司而言並不是決定上市地點的唯一因素，公司還會考慮藥物的主要銷售市場及跟進投資（follow on investment）的機會，目前海外資金仍不斷進入生物科技行業。美國FDA前資深臨牀審批官姚毅則指出，中國資金在美國波士頓及北卡羅來納州的風投基金仍相當活躍，認為美國資金投資中國藥企應該沒有太大問題。

中資入股美生科企難度增

美國政府去年11月擴大美國外國投資委員會（CFIUS）審批外資進入當地的投資項目，更加將範圍擴至健康及生命科學。在中美貿易戰的局勢未明下，中國資金要注入美國公司將受到更詳細的審查。姚毅則指出，中美局勢持續緊張下，目前情况對中國影響較大，因為內地的基礎技術仍遜於美國。

姚毅更表示，有聽聞中國資金想取得美國公司較多股權，在CFIUS的審查範圍不斷擴大下，最終都要撤走部分投資。不過他強調，中美貿易戰不會影響美國藥監局的新藥審批過程。蔡大慶表示，CFIUS的監管變嚴後，可能需要更長時間審核，內地企業或要聘請律師準備更多文件細節，難度確實提高。惟他表示，沒有發現有完全被拒之門外的案例。

醫療器械企規模大 毋須借新規上市

生物科技業不僅只有製藥，更有醫療器械及服務業，惟目前來港上市的大部分都是研發新藥的公司。華泰金控投資銀行部企業融資部主管徐湛稱，比起製藥公司，其他兩類公司都已有盈利及規模，毋須利用新上市規則來港募資，變相對於上市地點的選擇更多，企業可以視乎自己需要選擇在美國、香港或內地上市。

華興證券董事總經理黎沛沖則認為，抗腫瘤藥物在市場有一定需求，因為癌症是常見疾病，作為投資者會更容易理解，惟他認為專治研發罕見病的公司亦有募資需要，該類藥物在國內有需求。

華興證券﹕罕見病藥企有募資需要

黎沛沖稱，醫療器械上市雖然在港不常見，但仍有該類公司會來港上市，希望可以尋找一個「中國拍檔（Chinese partner）」進入內地市場。

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