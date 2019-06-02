微軟三星敗北 華為能否突圍？

如今，一語成讖。面對蘋果iOS和Android兩大操作系統的壟斷，華為是否還有機會？

蘋果iOS和Google Android兩大操作系統佔據智能手機99%以上市場份額，形成穩固的壟斷地位。分析Google的Android成功的原因，北京郵電大學網絡空間安全學院副教授、博導鄒仕洪說，一是Android趕上硬件升級換代的變革期，手機從「小屏、按鍵」變為「大屏、觸屏」，傳統的塞班Sybiam、Blackberry黑莓、Palm OS已無法滿足需求，Android 2007年應運而生，實現「換道超車」。

Windows失先機 閉源內核礙開發

其次，與蘋果的閉源相比，Android採用開源代碼Linux做內核，方便開發者或手機廠商等第三方對其開發。此外，Google採用免費策略，免費授權給手機廠商使用，與手機廠商沒有利益衝突，韓國的三星、中國的華為、小米、OPPO等均使用Android。

微軟到2010年才發布手機操作系統Windows Phone，現在幾無蹤迹。一者錯過最好時機；二者WP是閉源內核，並採用獨特開發語言，開發者不願意單獨為WP開發軟件；三者微軟對產業鏈的掌控能力較弱，導致機型不足，機型不足又導致主流應用缺失，而三星也面臨類似的問題。

中國也想設計自己的操作系統。早在2008至2010年間，中國移動（0941）和中國聯通（0762）都推出過相應產品，但幾年後又無疾而終，主要是因為操作系統技術上並非最難，最難的是建立生態。目前，元心等中國自主可控操作系統，已應用到黨政軍領域，但這些操作系統在技術成熟度、軟件倉庫、軟硬件協同配套發展、社區建設等方面，都還沒有達到進入消費者市場的程度。

華為能成功嗎？

面對美國的技術封殺愈演愈烈，華為註冊為「華為鴻蒙」的手機操作系統呼之欲出，華為消費者業務CEO余承東表示，「最早今秋面世」。

如同微軟和三星，生態系統也是華為最大的挑戰。尚不知道華為鴻蒙是否採用Linux作為內核，如果是獨立於蘋果iOS和Android，那麼需要構建的生態系統將會非常大，需要拉攏開發者為華為單獨開發軟件。

今年4月，華為發布「方舟編譯器」，受到技術人員廣泛關注。有分析稱，「方舟編譯器」很可能是華為操作系統的一部分，它可以讓開發者輕鬆地將Android工程編譯成適合華為的應用，進而能夠兼容地運行在華為操作系統上。

5G時代操作系統定勝負

另外，5G帶來了新的「換道超車」機遇。鄒仕洪表示，5G所要承載的終端也更加豐富，除了手機、PAD，還有虛擬現實/增強現實（VR/AR）眼鏡、汽車、工業設備、智能家庭等。如果哪家公司能夠推出適合5G時代的操作系統，將對現有操作系統形成「降維打擊」。

此外，華為有端到端的全產業鏈。在PC時代，微軟的Windows和英特爾的晶片軟硬件聯手鞏固了霸主地位，而現在華為不僅年終端出貨超過2億部，也有晶片、軟件、系統設備等，產業鏈之完整，是沒有哪個廠商可比擬的，這也是華為推自主操作系統的強大後盾。

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