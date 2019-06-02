荃灣寶雲匯特式戶 1049萬沽創新高

中原地產高級分行經理黃一鋒表示，上述成交為寶雲匯9座頂層連天台特式戶，實用面積713方呎，屬3房套廁連士多房間隔，連595方呎天台，新近以1048.8萬元成交，實呎14,710元，成交價屬同類戶型新高。他表示，買家為區內換樓客，有感寶雲匯環境清靜，樓價亦較荃灣西新屋苑同類單位「低水」，遂購入上址作新居。原業主於2014年以786.8萬元買入，持貨5年，帳面獲利262萬元，賺幅33%。

Kensington Hill減價250萬 2900萬易手

不過，亦有部分單位減價沽出，利嘉閣地產分行經理何詠詩表示，西半山Kensington Hill中高層A室，實用面積864方呎，為3房1套連工人套房間隔，原業主叫價3150萬元，放盤約兩個月，減價250萬元或約8%，以2900萬元連車位沽出，實呎33,565元。原業主分別於2015年及2016年，以2115.2萬及308.8萬元購入上述單位及車位，現轉手帳面獲利約476萬元，物業升值約20%。