將軍澳LP6昨推百伙餘貨 沽出八成

招標新指引生效 昨三成單位標售

據本報早前統計，昨日市場最少有14個樓盤有新推單位發售，共涉及339個單位，當中有237個單位、七成以發價單形式推出，另外102個單位、約三成以招標形式發售，相關標售單位均為特色戶或豪宅盤。

昨日推出的項目中，以LP6規模最大，單日推出100個單位以發價單形式出售，發展商原定以先到先得形式發售，但由於人數眾多，人龍排到售樓處門外，發展商改以「即場登記即場抽籤」形式發售，並要到下午2時多才正式賣樓。發展商指，項目截至昨晚，已有83個單位獲揀選，佔可售出單位約八成。整個LP6共提供2392個單位，去年8月首推成交「娥六招」出台後首個受影響的全新大型樓花，樓盤推售約10個月，至今累售約2319個單位，佔樓盤整體單位數目約97%，全盤累計套現190億元。

另新世界（0017）天后柏傲山最後一伙，一個月賣貴500萬元。該單位為6座32、33樓A室，原於上月初以約1.51億元售出，及後遭買家撻訂，至上周五以1.56億元連3個車位再售出，單位實用面積2835方呎，實呎55,026元。

柏傲山撻訂貨 1個月賣貴500萬

據成交紀錄冊資料，單位兩次售出時均為買家提供樓價4.25%回贈，不過，今次買方只需先付5%樓價，其餘95%於明年5月31日繳付；而上一次售出的買家付款辦法為買家先付5%訂金、30日內再付5%、餘下90%於2021年6月30日支付，即表示今次出售單位的成交期較上次短，但訂金亦較少。

首5月1.09萬宗一手成交 超去年上半年

今年一手樓市氣氛熾熱，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，截至5月29日，今年一手私人住宅買賣合約登記暫錄10,869宗，總值1169.3億元，宗數比去年上半年的7591宗大幅高出43.2%，估計今年上半年一手登記可達1.2萬宗，將創出2004年上半年錄得15,467宗後的15年半年度新高。他預計，5月全月一手私人住宅買賣合約登記將有3200宗，總值320億元。