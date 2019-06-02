iOS軟件暗藏追蹤器 泄用戶私隱 背景App定期傳送 1個月傳1.5GB數據

資料來源：《華盛頓郵報》

《華郵》的調查發現，微軟雲端硬碟OneDrive、Nike、串流音樂軟件Spotify、天氣預報軟件The Weather Channel、外賣軟件DoorDash、店舖點評軟件Yelp、安全警報軟件Citizen，甚至《華郵》自己的iOS軟件也有追蹤器。它們蒐集的用戶數據，包括手機號碼、電郵地址、定位位置、IP位址等信息。

Yelp每5分鐘傳送用戶信息

單是DoorDash軟件就使用了9個追蹤器，用以傳送用戶的手機型號、廣告識別碼、配送地址、姓名、電郵地址、電訊商等信息。DoorDash同時也使用來自facebook和Google廣告服務的追蹤器，使這些公司在用戶使用DoorDash時收到通知。不過，這並非個別的特殊例子。《華郵》稱，Citizen共享的個人身分識別信息，違反了它的隱私政策。Yelp更每5分鐘就傳送用戶信息，而該公司回應稱軟件有漏洞（bug）。

用戶無法得知哪些數據被發送

軟件的追蹤器有多種不同用途，有的用以分析用戶行為、調整廣告策略、對抗詐騙等，並非一切數據收集都是惡意行為。有些數據會被匿名儲存，並在一段時間後刪除。不過有些追蹤器收集具體的用戶數據後，未有對外透露保存時間，以及哪些第三方機構可分享到個人信息。

蘋果要求開發商發布私隱政策

《華郵》指出，一般用戶無法得知哪些數據被發送出去，而蘋果也沒有提供相應的工具，讓iPhone用戶了解哪些軟件用了追蹤器及其作用。蘋果回應稱，已做了大量工作助用戶保密數據，蘋果的軟件和硬件都提供高度的保安和私隱。蘋果App Store要求軟件開發商明確發布私隱政策，必須獲用戶授權才可收集數據，倘發現有軟件未遵循指引，蘋果會要求它們更改做法，甚至把它們從軟件商店下架。

《華郵》建議蘋果，可要求軟件開發商在使用第三方追蹤器時添加標籤。擔心軟件發送數據的iOS用戶，可關閉「背景App重新整理」功能，並使用Disconnect等提供的VPN軟件，限制軟件向第三方發送數據。

明報記者 黃展翹

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