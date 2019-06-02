包商行發10億同業存單 遠遜被接管前計劃

暫無流動性風險 平安等同業認購

內地媒體報道，包商銀行此次發行的10億元同業存單，期限為6個月，參考收益率3.25厘，將於本周一正式發行，內地當局並沒有對這筆同業存單的發行進行任何窗口指導。由於包商銀行被人行接管、資產由建行（0939）託管後，理論上其信用評級依靠國家機構及國有銀行而上升，而且現時沒迹象顯示包商銀行缺乏流動性，因此該筆同業存單引來市場認購，包括平安銀行及蘇州銀行等。

包商銀行在5月24日被人行宣布接管，據報當日該行原本發行60億元同業存單，因被接管的消息而煞停。至上周初包商銀行重啟同業存單的發行，向市場詢量，但反應不佳，直至上周後期接管方案逐漸明確，人行又高調表示有能力控制風險，市場氣氛才有所好轉。

接管前大額承兌匯票獲80%保障

另據外電報道，上海票據交易所向市場成員發布包商銀行承兌匯票保障安排的通知，對包商銀行被接管前承兌的匯票，同一持票人持有逾5000萬元，存款保險基金管理有限責任公司將對承兌金額提供80%保障。承兌匯票金額在5000萬元以下，按原合約交易規則，正常流轉和到期付款。