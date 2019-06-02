花旗港購可再生能源電

擬明年100%使用清潔能源

據中電及港燈介紹，今年1月1日起住宅或工商客戶均可以選購「可再生能源證書」，證書上標示的每一度電均是由太陽能、風能和堆填區沼氣項目所產生的電力，目的是讓客戶可以不同方式參與本地可再生能源的發展。現時中電及港燈證書中的每度電定價為0.5元，即為現時電費以上的一個溢價，最低認購數量為100度電。

花旗表示，認購「可再生能源證書」是其可持續發展策略的措施之一，該策略旨在實現集團的2020年環保目標，包括達至碳中和，並採用100%可再生能源為集團在全球各地的7500項設施提供電力。而集團在2018年已訂約採購的可再生能源已達到62%。

較現時電費溢價0.5元

花旗表示，正考慮利用現場發電、訂立購電協議、適當使用可再生能源信用證，以及繼續專注提升能源效益，以達至2020年環保目標。

冀10年間提供千億美元綠色融資

花旗集團早在2015年公布其全球綠色融資目標，希望於10年內提供1000億美元融資支持落實環保方案，包括風電項目融資、太陽能公司首次公開招股、綠色債券發行、將可再生能源信用證貨幣化等。集團預計融資額在2020年之前已可達到1000億美元，遠比預期更早達標，截至去年底，集團的綠色融資額已達953億美元。