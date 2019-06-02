美股五窮月 港股跌幅全球最大 美債息倒掛惡化 摩通估年內減息兩次

明報記者 李哲毅

上周五道指跌354點或1.41%，收報24,815點；標指跌1.32%，收報2752點；納指跌1.51%，收報7453點。整周累計，道指跌3.01%，已連跌6周。上月環球股市普遍「無運行」，恒指表現最差，累跌約9.42%，其次是納指及日經平均指數，後者跌7.45%。過去10年，道指僅有3年出現「五窮月」。

道指全周跌3% 連挫6星期

美股三大指數均呈現雙頂甚至三頂的形態，以標指為例，2018年至今3次攻頂（圖1），均相當接近，而近日再由高位跌逾6%。

上周五道指成分股全線下挫，美國電訊商Verizon跌4.36%，收報54.35美元，成為表現最差成分股；跌市最大元兇為對貿易戰敏感的波音公司，股價挫2.36%，拖累道指56點。科技股表現慘淡，上周五facebook跌3.03%；Netflix跌2.44%；亞馬遜跌2.27%；蘋果跌1.81%；Google母公司Alphabet跌1.33%。上月FANG+指數跌近15%，創下該指數自2014年9月成立以來最大單月跌幅。

5月FANG+跌15% 歷來最慘烈

摩根大通首席經濟學家Michael Feroli表示，若美國政府落實加徵關稅行動，將拖累美國經濟增長，間接促使聯儲局放寬貨幣政策。他解釋，即使美國與墨西哥迅速達成協議，但仍會打擊商業信心，聯儲局或須減息回應，估計聯儲局將分別在9月及12月減息25個點子。

市場避險 金價升至7周高位

市場避險情緒升溫，上周五國際金價曾觸及1306美元的7周高位。憂慮貿易戰，美國期油重挫5.7%，收報每桶53.36美元。債息倒掛問題持續惡化，美國10年期國債債息上周五跌至2.133厘，3個月期美國國債債息率則為2.348厘，較10年期債高出0.215厘，是自2007年以來最大差距；6個月與10年期息倒掛亦愈趨嚴重，亦創2007年以來最大幅度（圖2）。

周五夜期低水181點 港股ADR普遍靠穩

恒指夜期在上周五報26,720點，低水181點。港股ADR（美國上市預託證券）則普遍靠穩，騰訊（0700）ADR折合報327.34元，較本港收市高0.41%。匯控（0005）ADR則較港收市跌0.21%。