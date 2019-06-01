香島綠色生活 主打大單位吸家庭客

明報記者 鄭錦玲

攝影 蘇智鑫

位於柴灣道33號的香島，由4座大廈組成，共提供470伙。項目單位的實用面積介乎485至2290方呎。戶型分佈方面，項目以大單位為主，其中3房單位佔近四成，實用面積845至1055方呎；2房單位佔約三成，實用面積485至715方呎；4房單位佔兩成，實用面積1051至1960方呎。項目亦設30伙複式戶及17伙平台特色戶，實用面積539至2290方呎。除了主打的大單位外，項目中的20伙複式單位為1房單位，實用面積539至540方呎。

發展商開放3座32樓A室的示範單位，實用面積1870方呎，屬4房雙套連儲物室間隔。單位客飯廳呈長形設計，並設大面積落地玻璃窗，增加室內光線。客飯廳外的露台闊4.25米，可遠眺東九龍海景。

廚房選用三邊工作枱面的設計，住戶有更多空間擺放食材及煮食用具，並設有層架及多個廚櫃，收納空間充足。廚房設備一應俱全，包括Miele煤氣煮食爐、蒸焗爐、雪櫃、咖啡機及酒櫃。廚房空間寬敞，更設有轉角窗，外望翠綠山景。另外，廚房亦連接一間連廁所的儲物室。

部分高層可遠眺東九龍海景

單位的客飯廳及4間睡房均坐向東北，其中主人房為L形設計，房內設有大型落地玻璃窗，由房內可直接欣賞平台景觀，同時提升主人房的空間感。另外，主人房的套廁採用雲石牆身設計，空間十分寬敞，同時配備浴缸及淋浴間。套廁內的大型鏡櫃及洗手盆櫃亦提供充足的儲物空間，供住戶擺放各式浴室用品。單位內其他房間間隔方正，方便擺放家具。

平台設露天私人按摩池

單位客飯廳設有一道玻璃摺門，通往面積達487方呎的平台。平台擺放了一張茶几及梳化，並設有一個私人露天按摩池，住戶使用時可享受美景。單位內亦設樓梯，住戶拾級而上，可直達面積1054方呎的天台。天台擺放四人餐桌及梳化，住戶可在天台燒烤賞景，或與親朋好友暢聚。

香島距離筲箕灣港鐵站約15分鐘步程。項目外的巴士站亦提供多條路線，住戶可乘搭巴士前往柴灣、西灣河、黃大仙、赤柱、機場。生活配套方面，住戶從項目步行約10分鐘可到達的筲箕灣東大街，食肆、街市及商店齊備，可滿足生活所需。

■有片睇

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