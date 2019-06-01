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2019年6月1日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
CCL逼190點破頂 連升16周創紀錄 未反映貿戰因素 料短期高位爭持
MONTEREY特色戶呎價3.9萬 平將軍澳紀錄
官方樓指升3.17% 逾6年最勁
地產股全線跌 分析：或預示樓價調整
萊蒙唐人新村地 申建公私營住宅逾2000伙
啟德住宅地招標 市值料逾140億
港4月零售跌4.5% 兩年半最差 業界料5月可望微升 惟短期難言復蘇
創辦人薛光林剛破產 即返光匯任顧問
港航客機零件脫落 控股股東：安全紀錄一直良好
瑞安建業CEO退休 擬老臣子接任
安踏否認沽空機構指控 引Lululemon創辦人入股
內地PMI連跌兩月 墮收縮區 進出口新訂單疲弱 貿戰壓力浮現
恒指失守27000 5月跌近一成
拆息抽升 港匯高見7.8424
4月港銀年率化貸款增長9.1％
何猷龍：擬增持澳洲皇冠至逾20%
安永辭任錦州銀行核數師
美向墨徵稅 道指早段挫300點 儲局通脹指標續低迷 減息概率達六成
儲局9月停縮表後 月買國債限200億美元
Uber上市後首份季績 虧損倍增至10億美元
羅康瑞：上唔上訴唔係媽媽決定
陳健波任立橋保險CEO
余黎青萍548萬沽屯門工廈 10年升4倍
陸振球：CCL破頂 等於前景一片光明？
周末睇樓好去處
香島綠色生活 主打大單位吸家庭客
SKYDEN會所近4萬呎
鄰近行山徑享遠足之樂
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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CCL逼190點破頂 連升16周創紀錄 未反映貿戰因素 料短期高位爭持
MONTEREY特色戶呎價3.9萬 平將軍澳紀錄
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地產股全線跌 分析：或預示樓價調整
萊蒙唐人新村地 申建公私營住宅逾2000伙
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