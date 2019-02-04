余黎青萍548萬沽屯門工廈 10年升4倍

【明報專訊】工商市場續現名人蹤影，近日更錄沽貨大賺個案。土地註冊處資料顯示，由前教育署長余黎青萍與丈夫余其祥聯名持有的屯門好景工業大廈高層6室，近日以548萬元沽出，物業建築面積1776方呎，成交價548萬元，呎價約3086元，屬市價水平。物業於2009年底以約107萬元購入，余黎青萍當時任申訴專員公署副申訴專員，至2010年離任，而物業現轉售帳面獲利441萬元，勁升約4.12倍。
兆安李太逾億購西洋菜南街舖
另外，早前位元堂（0897）公布以1.028億元售出的旺角西洋菜南街166號地舖，買家證實為投資者兆安李太，物業建築面積約1318方呎，現由位元堂以25萬元承租，回報約3厘。而位元堂於去年2月以3.5億元向宏安地產（1243）附屬公司購入連同上址在內的4個商用物業，其中筲箕灣道106至108號地下B舖及大埔翠屏花園1樓3號舖，近期已分別以5280萬元及4700萬元沽出，餘下的銅鑼灣利園山道一籃子舖位則未有公開放售。
高槐路5號收3份標書
豪宅物業方面，由仲量聯行招標的九龍又一村高槐路5號洋房於昨午截標，共接獲3份標書，該行資本市場部資深董事梁瑋麟表示，接獲的入標價與市場估值5.1億元非常貼近，結果將於本月公布，物業佔地約8747方呎，批則面積達14,418方呎，可建3層高獨立屋，並附設私家花園及泳池。