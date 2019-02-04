余黎青萍548萬沽屯門工廈 10年升4倍

兆安李太逾億購西洋菜南街舖

另外，早前位元堂（0897）公布以1.028億元售出的旺角西洋菜南街166號地舖，買家證實為投資者兆安李太，物業建築面積約1318方呎，現由位元堂以25萬元承租，回報約3厘。而位元堂於去年2月以3.5億元向宏安地產（1243）附屬公司購入連同上址在內的4個商用物業，其中筲箕灣道106至108號地下B舖及大埔翠屏花園1樓3號舖，近期已分別以5280萬元及4700萬元沽出，餘下的銅鑼灣利園山道一籃子舖位則未有公開放售。

高槐路5號收3份標書

豪宅物業方面，由仲量聯行招標的九龍又一村高槐路5號洋房於昨午截標，共接獲3份標書，該行資本市場部資深董事梁瑋麟表示，接獲的入標價與市場估值5.1億元非常貼近，結果將於本月公布，物業佔地約8747方呎，批則面積達14,418方呎，可建3層高獨立屋，並附設私家花園及泳池。