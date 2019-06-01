Uber上市後首份季績 虧損倍增至10億美元

上季優步收入增長也繼續放緩。扣除司機獎勵及其他成本後，上季收入按年僅增10%至26.2億美元。去年同期這部分的核心收入調整後增長約80%。優步行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）承認，該公司在全球面對激烈競爭，但在一些大型市場，很多激進的定價手法正在降溫，預期優步將在未來所有交通形式佔有主導的位置。

Tesla中國Model 3售32.8萬人幣起

此外，電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布，將在中國上海超級工廠生產Model 3標準續航升級版，並開始接受預訂，售價由32.8萬元人民幣（約37.2萬港元）起，較美國進口的同款車型低13%。facebook行政總裁朱克伯格則透露，正致力於多個項目，它們有可能受惠於人工智能（AI）語音助手。他預計未來將開發更多產品，而語音將成為這些產品的重要界面。

（綜合報道）

[國際金融]