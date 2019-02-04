儲局9月停縮表後 月買國債限200億美元

內部對再買債意見分歧

今年3月聯儲局宣布，5月起將每月美國國債最高的減持幅度，由300億美元降至150億美元，至9月底停止減持國債。聯儲局將繼續允許縮減所持的機構債和MBS，長遠將主要持有美國國債。不過聯儲局內部對縮表意見分歧，多名官員認為在結束縮表後不久，就應恢復購買美國國債。其他官員則主張，在縮表結束後更長時間內減少準備金。

聯儲局副主席未暗示快將減息

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）稱，美國經濟仍然狀態良好，但若經濟數據顯示增長放緩程度，超出目前預期的風險，聯儲局將準備減息。

他說，官員在4月底至5月初的政策會議決定按兵不動的原因之一，就是預計近期通脹疲軟只屬暫時。不過在該會議後不久，中美的貿易緊張形勢加劇。

克拉里達稱，若今後公布的數據顯示，通脹率持續低於2%目標，或全球經濟和金融形勢較基本預期有更大的下行風險，聯儲局在評估貨幣政策時會考慮這些變化。他未有暗示聯儲局快將減息，並重申不急於改變政策立場。

（綜合報道）

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