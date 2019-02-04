儲局9月停縮表後 月買國債限200億美元

【明報專訊】作為美國聯儲局公開市場操作的執行機構，紐約聯儲銀行公布了9月底結束縮表後的初步買債方案。由今年10月起，聯儲局將通過二級市場，把聯邦機構債券和按揭抵押證券（MBS）的到期本金，再投資到美國國債。每月的再投資上限為200億美元，超出的金額將被再投資到MBS。聯儲局的數據顯示，截至5月22日，聯儲局共持有1.56萬億美元的MBS、23億美元的聯邦機構債券及2.11萬億美元的美國國債，總資產規模為5年半來最低。
內部對再買債意見分歧
今年3月聯儲局宣布，5月起將每月美國國債最高的減持幅度，由300億美元降至150億美元，至9月底停止減持國債。聯儲局將繼續允許縮減所持的機構債和MBS，長遠將主要持有美國國債。不過聯儲局內部對縮表意見分歧，多名官員認為在結束縮表後不久，就應恢復購買美國國債。其他官員則主張，在縮表結束後更長時間內減少準備金。
聯儲局副主席未暗示快將減息
聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）稱，美國經濟仍然狀態良好，但若經濟數據顯示增長放緩程度，超出目前預期的風險，聯儲局將準備減息。
他說，官員在4月底至5月初的政策會議決定按兵不動的原因之一，就是預計近期通脹疲軟只屬暫時。不過在該會議後不久，中美的貿易緊張形勢加劇。
克拉里達稱，若今後公布的數據顯示，通脹率持續低於2%目標，或全球經濟和金融形勢較基本預期有更大的下行風險，聯儲局在評估貨幣政策時會考慮這些變化。他未有暗示聯儲局快將減息，並重申不急於改變政策立場。