美向墨徵稅 道指早段挫300點 儲局通脹指標續低迷 減息概率達六成

此外，晶片股也普遍下滑，而美國時服公司Gap同店銷售及盈利指引遜預期，股價早段大跌12%。歐股亦下挫，泛歐Stoxx 600指數昨創逾3個月低位。墨西哥披索兌美元昨重挫逾2%，為去年10月以來最大單日跌幅；日圓向上，兌每美升至108.67，為2月初以來高位。金價升穿每盎司1300美元關口。

墨西哥設生產線車股大跌

聯儲局首選的通脹指標——核心個人消費支出（PCE）價格指數由3月的1.5%升至4月的1.6%，符合市場預期。核心PCE指數在去年3月觸及2%的聯儲局目標後持續低迷，可能增添聯儲局的減息壓力。CME Group的利率期貨數據顯示，年底前減息兩次或以上的概率升至接近六成。

德10年債息紀錄新低

市場避險，美國10年期國債孳息率低見2.15厘，創20個月以來新低。孳息率曲線繼續倒掛，美國3個月國債孳息率維持在2.354厘。兩年期國債孳息率降至1.992厘，為去年1月以來低位。德國10年期國債孳息率跌至負0.213厘，為1988年有紀錄以來最低。風險較高的美國垃圾債券基金，已連續4周錄得淨流出。自5月初以來，被撤出的資金達65億美元。美國垃圾債5月迎來了今年首個負收益月份，為去年12月以來最差的表現。不過「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）指出，債市的波動主要是群眾心理，這波債價反彈已於本周觸頂，升勢可能暫停，買家很快會後悔。

資金撤垃圾債 連續4月淨流出

不過貿易前景不明，對原油需求前景造成壓力，油價創6個月以來最大單月跌幅。布蘭特期油在5月下滑約11%，昨跌穿每桶65美元。紐約期油跌約14%，在每桶55美元水平徘徊。投資研究機構Evercore ISI指出，美國總統特朗普向墨西哥作出的貿易威脅可能相當短暫，很快就會被邊境安全承諾所緩和，但它在多個層面仍具破壞力，因為其反映特朗普的貿易政策長期的不確定性，影響到美洲及歐亞地區。

貿易緊張形勢加劇之際，部分投資者以加密貨幣避險。過去一個月，比特幣成大贏家，升幅達六成，高見9000美元以上，昨在8000多美元水平徘徊。不過分析認為，比特幣始終未能成為主流支付方式。今年頭4個月，商戶交易僅佔所有比特幣交易的1.3 %，而交易所交易佔近90%，意味比特幣仍流於資本炒作。

（綜合報道）

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