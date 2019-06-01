拆息抽升 港匯高見7.8424

隔夜拆息升幅最多，昨日報1.97厘，較周四升78點子。1個月拆息同樣報1.97厘，按日微升兩點子，3個月及6個月拆息分別升至2.135厘及2.2厘。華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，未來季節性因素較多，包括半年結、上市公司派息期及憧憬有更多新股上市，銀行向市場拆借的意欲減少，以準備大額資金的需求，因此短期內港元市場將維持偏緊水平，拆息會高企，港息上升的同時美息有可能向下走，套息交易不再吸引，使港匯反彈。

招商永隆推港元定存5厘年息

拆息抽升，市場再現高息定存，招商永隆銀行昨日表示，針對新客戶推出最高年利率5厘的港元定期存款優惠，料為全城最高息。

招商永隆銀行表示，即日起至8月30日，新客戶經該行的手機應用程式「一點通」預約到分行開戶，並最終成功開戶，以及存款1萬至5萬元，可享1個月港元定期存款年利率5厘的迎新優惠。新客戶必須在過往12個月內於沒有持有任何該行的個人或聯名存款帳戶。由於上述優惠最多只可存款5萬元，以1個月5厘年息計算，客戶將最多收息208.3元。

該行同時針對現有客戶推出「快閃定期優惠」，透過「一點通」開立3個月港元定存，年利率最高1.9厘，起存額為1萬元。