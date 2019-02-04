恒指失守27000 5月跌近一成

友邦續領跌大市 濠賭股反彈

國指收報10,387點，下跌0.6%，「北水」通過港股通流入17.71億元。經濟數據轉差，減弱對樓價支持，地產股成為沽貨重點，九龍倉置業（1997）跌4.55%為表現最差藍籌。月中表現曾經較強的友邦（1299）繼續領跌大市，收市跌1.87%，拖低恒指51點，為下跌點數最多的成分股。

早前下跌較深的板塊見反彈，澳門博彩數據即將出爐前濠賭股做好，金沙中國（1928）升1.87%，為表現最佳藍籌，藥股、手機設備股亦有上升。

內地經濟數據或促使加大投資刺激經濟，基建股做好，中鐵（0390）和中鐵建（1186）分別上升2.09%和2%，中車（1766）上升1.66%。

騰祺基金：後市料續尋底

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪認為，目前不單是貿易戰的問題，內地PMI新訂單下跌較多、美國10年國債債息急跌等顯示，全球經濟正在放緩，甚至衰退的機會增加，港股成交並不特別大，反映投資氣氛不佳，料後市繼續尋底。恒指跌穿27,000點後，下一個技術支持位約在26,700點，即自上次高低位的61.8%黃金分割比率（見圖）。

中國或限制稀土出口，中國稀土（0769）再借勢再升4.69%，4日累升41%。

利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為現階段勿盲目追買，需留意中國如何反制美國，假如是大幅上調出口美國的價格，稀土股自然會因價格上升而受捧，但若然是限制出口，反而因供過於求而跌價。黃耀宗對後市仍未太悲觀，近兩年港股走勢與人民幣有密切關係，昨日美匯下跌帶動人民幣上升，他認為若人民幣企穩在6.88，可望改善市場氣氛。