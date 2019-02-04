內地PMI連跌兩月 墮收縮區 進出口新訂單疲弱 貿戰壓力浮現

明報記者 陳子凌

這亦是有紀錄以來PMI最差的5月，除了重新回落至50以下水平，多個主要細項指數亦出現不同程度的收縮。新訂單指數跌至49.8，重回50以下，比上月下降1.6點；5月中美貿易形勢轉差，美國更宣布對2000億美元中國貨品上調關稅稅率至25%，新出口訂單亦大跌2.7點至46.5，此外，進口指數亦回落2.6點至47.1。這3項指數顯示，中國內需再陷收縮，而外需則進一步轉差。

中小企PMI續處50以下

其他細項方面，生產指數51.7，雖然製造業生產繼續保持擴張，但較上月回落了0.4點；從業人員指數比上月下降0.2點至47，是自2009年2月以來最低水平。在企業信心方面，大型企業PMI回落0.5點至50.3，但繼續維持在50上方；中、小型企業PMI卻跌至48.8和47.8，分別比上月下降0.3點和2點。

大摩：商業信心影響更堪憂

大摩報告認為，5月PMI跌0.7點，當中七成原因是新訂單表現疲弱，主要是受到中美貿易局勢轉差拖累。該行直言，雖然美國最新的關稅措施對中國GDP只帶來0.3點的直接衝擊，但對商業信心的間接影響更令人擔憂，因可能會削弱中國此前一連串減稅降費措施對消費及經濟的正面效果，令經濟再度放緩的風險趨升，預計中央將加大財政寬鬆政策，包括增加刺激措施，更加聚焦於直接公共支出，並維持貨幣寬鬆政策，以促進政府債券再加速發行。

摩通：首季回暖或只因減稅

摩通中國首席經濟學家及中國股票策略主管朱海斌則認為，從4月份疲弱的經濟數據，以及5月PMI的走向來看，今年首季中國經濟的所謂強勁反彈可能只是受到例如下調增值稅等措施的一次性影響，經濟復蘇基礎仍然脆弱，因此現時中央將寬鬆政策收緊是為時尚早，尤其是製造業投資繼續減速，減稅對消費的正面推動又被失業壓力上升所抵消。而經濟再度下行的最大風險，則來自貿易方面。