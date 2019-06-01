安踏否認沽空機構指控 引Lululemon創辦人入股

未有詳列各項反擊理由

集團的澄清公告提到，有媒體報道了殺人鯨資本提出的指控，董事會強烈否認報道中的有關猜測，認為有關猜測並不準確及具誤導性。集團又稱，將保留對殺人鯨資本或相關人士採取法律行動的權利。不過，安踏未有如過去被沽空機構狙擊的上市公司，詳細列出各項反擊理由。

配股認購人伙安踏購Amer

另外，安踏亦宣布向附屬公司Mascot JVCo的主要股東Dennis J. Wilson，以每股49.11元配售股份，較周四收市價溢價4.6%，新股佔已發行股本約0.59%，所得款項總額及淨額約為7.78億元，將用作營運資金及一般業務用途，認購人承諾6個月內不會出售股份。是次配售的認購人Anamered Investments Inc.為Dennis J. Wilson全資擁有的投資公司，安踏過去曾與Dennis J. Wilson等投資者合組財團收購芬蘭體育用品集團Amer Sports。