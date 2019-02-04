瑞安建業CEO退休 擬老臣子接任

瑞安系內近月頻出現買賣交易，包括瑞房向瑞安建業收購南京項目權益、瑞安建業則向瑞房收購物業管理公司。問到是否潛在系內重組，羅康瑞指兩公司實際獨立管理，暫亦未有兩者合作具體計劃，瑞房投資南京水泥廠項目主要因地皮面積大、地點不錯，正研究該項目是否可由兩間公司聯手去做。

澄清瑞房無意投資本港

羅康瑞早前曾在瑞房業績會表示有意重新投資本港房地產，瑞安建業則在去年11月斥資3.04億元收購觀塘偉業街93號商廈。他澄清瑞房無計劃投資本港，仍集中內地發展，瑞安建業則會小心考慮本身於港是否有足夠競爭力及資源發揮。

伙宏利中壽信託推商業項目

羅康瑞女兒兼瑞房執董羅寶瑜表示，瑞房正推行輕資產策略，並已推出首個投資平台，與宏利及中國人壽信託成立合營企業，推動商業項目發展及收購，將不會只依賴自有資金，望未來在上海、大灣區可用此模式發展。

昨日是羅康瑞擔任香港貿易發展局主席的最後一日，他表示，未來將投入更多時間在瑞房；貿發局方面交接順利，因其只是非執行主席。