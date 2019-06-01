創辦人薛光林剛破產 即返光匯任顧問

上月因破產辭主席等職

光匯石油因延遲刊發2017年業績報告，由2017年10月停牌至今，薛光林早前被多名債主入稟追債，剛於4月被香港法院頒令破產。翻查公司條例，未獲解除破產的破產人，不得擔任任何公司的董事，或直接或間接參與或關涉任何公司的管理，除非該人獲裁定他破產的原訟法庭許可，則屬例外。

雖然不可以名正言順出任管理層，不過薛光林卻「另闢蹊徑」，據光匯石油公告，集團昨日與薛光林簽訂協議，委聘薛出任策略顧問，任期為3年，薛光林會向公司一般業務、市場發展及營運提供建議，強調薛不會直接或間接參與管理。

薪酬最高300萬 毋須股東批准

薛光林辭任主席及行政總裁等職務前，其年薪達350萬元，今次薛光林雖變相「減薪」50萬元，卻可避過獨立股東一關。光匯石油解釋，與薛光林訂立僱傭合約將構成持續關連交易，但由於其年薪低於300萬元，任命毋須獨立股東批准。

前石油大亨薛光林最終破產，有內媒分析認為，與過去國際市場原油價格波動，加上薛光林近年大事擴張，造成企業負債率居高不下有關。

集團上月初曾稱，目前債務總額約18.5億美元（約144.3億港元），部分債權人索賠額約為3.91億美元（約30.5億港元），集團須與關鍵的融資者進行外部融資洽談，又表示主要融資者反應積極。目前，集團已就現有財務責任範圍和需要重組和融資等展開盡職調查，有望未來3個月內完成盡職調查。

薛光林被指與華融系關係密切，2016年3月，華融金控以3.4億元，向薛光林購入1.88%的光匯石油股權，其後華融金控曾向光匯石油及薛光林名下公司借貸。