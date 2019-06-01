港4月零售跌4.5% 兩年半最差 業界料5月可望微升 惟短期難言復蘇

明報記者 蕭嘉聰

4月零售業總銷貨值跌4.5%，較3月跌0.2%擴大4.3個百分點。香港零售管理協會主席謝邱安儀於電話會議指出，4月份零售數據下跌，原因包括復活節市民外出旅遊，本地消費市場較為疲弱、天氣欠佳，加上內地五一黃金周假日與去年不一致，消費意欲延至5月。事實上，去年內地五一假期為4月29日至5月1日，今年是5月1日至4日，意味有2天假期的零售銷售計入去年4月之內。

去年有兩天黃金周假期在4月

她續指，今年五一黃金周的假期增至4天，配合兩項基建，帶動整體零售行業上升，部分行業則持平，不過其他日子表現較平淡，預計5月零售數據有單位數字升幅。她強調，升幅並不代表行業反彈，現時氣氛主要受節日帶動，6月一般被認為是「五窮六絕」，加上沒有假期，行業或會較困難，相信要直到7月至8月暑假，而且中美貿易戰未有惡化，內地遊客人數或會增加，屆時行業表現才會有所好轉。

料至7月暑假始有起色

展望全年表現，零售協會仍維持全年零售低單位數升幅的預測。謝邱安儀指，未來「好睇中美貿易戰情况」，如果維持現况，並不相信下半年的零售市道會好過上半年。

事實上，與遊客較相關的消費項目，過去數月跌幅明顯較民生消費更深，其中過去深受遊客歡迎的藥物及化妝品4月銷貨價值由升轉跌，按年跌6%。謝邱安儀解釋，該類別在過去數個月增長已見收窄，有會員指出，消費者的購物習慣改變，以往購入大量面膜或是團購，現時單價明顯下跌，故4月報跌並不令人意外。珠寶首飾、鐘表及名貴禮物貨類更大跌11.4%，同見2016年11月以來最大跌幅，謝邱安儀認為，雖然節日可帶動奢侈品表現，但平日銷售並不理想，跌幅擴大是預期之內。

政府發言人表示，4月零售業銷售表現持續疲弱，銷售額跌幅擴大，反映外圍不確定因素令消費情緒依然審慎。另外，內地勞動節假期推後，導致旅客人數按年增長顯著減慢。發言人續稱，短期消費情緒繼續受外圍不確定因素影響，雖然訪港旅遊業持續增長，本地勞工市場大致平穩，應能為零售業銷售業務帶來支持，政府會密切留意相關情况。