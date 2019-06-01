萊蒙唐人新村地 申建公私營住宅逾2000伙

公營房屋佔兩幢 涉660伙

至於主要分布於地盤西面及南面則作私營及首置單位發展，各設3幢分層住宅，分別提供702伙及703伙。此外，項目設有約416,252方呎作商業及社區設施用途，零售樓面佔約85,575方呎；項目亦設有安老院舍、小學、青年旅舍及濕貨街市等設施。

英皇港島兩項目料重建260伙

近年積極在市區併購舊樓的英皇國際（0163），集團已完成收購的南區香港仔舊大街74至80號（地盤面積約4580方呎），發展計劃已初步敲定，擬建一幢樓高約25層的商住物業，提供約92個住宅單位，預計中高層可享海景。

另英皇同樣透過併購的筲箕灣南安街67至77號，地盤面積約5796方呎，計劃興建1幢約25至26層高的商住物業，提供約168個住宅單位。可留意的是，英皇已收購南安街67至71號仲齊大廈逾九成業權，並符合強拍門檻。