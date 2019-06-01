地產股全線跌 分析：或預示樓價調整

地產分類指數一周跌3.9% 7月最差

昨日地產股集體在午後跌幅擴大，新地（0016）及九倉（0004）收市均跌4.3%，恒地（0012）跌3.6%，新世界（0017）跌2.4%，長實（1113）、信和（0083）及恒隆（0101）均跌逾1%，嘉里建設（0683）大跌5.3%。房託基金或以商業地產為主的股份亦未能倖免，領展（0823）跌1.6%，九倉置業（1997）跌4.5%，是表現最差的恒指成分股。

地產股指數領先樓市3至6個月

總結全周，恒生地產分類指數跌3.87%，是去年10月以來最差的一周。恒地及新地全周累跌8.6%及7.8%，不但是地產股中最差，亦在恒指中領跌。要注意恒地本周四除淨。

過往地產股往往較樓市領先，例如去年恒生地產分類指數在1月見頂回落，中原城市領先指數在8月才見頂。地產股在10月築底回升後，中原指數在今年2月才完成調整。而同樣情况亦曾出現在2015年的調整當中（見圖）。

交銀香港高級經濟及策略師梁志麟表示，地產股往往較樓市領先3至6個月，近日地產股率先下跌，樓市在下半年回調的機會大。他指出，樓市近日已呈乾升趨勢，預計新增按揭宗數未能維持現時高水平，而且地產股早前較為硬淨，未來可能會繼續追跌。