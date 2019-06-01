官方樓指升3.17% 逾6年最勁

連升4月 僅低最高紀錄1%

事實上，4月私宅售價指數已逼近去年6月水平（當時報391.1點），與去年7月錄得的歷史高峰紀錄394.8點，僅相差1%。若以單位劃分，5個類別單位的售價指數在4月均全線上升，按月升幅介乎1.41%至3.44%，當中市場最關注的實用面積430方呎以下A類細單位，樓價升幅繼續跑贏大市，最新報435.7點，按月上升3.44%。至於實用面積1722方呎及以上豪宅，4月售價指數報322.6點，按月升1.41%，屬按月升幅最小的單位類別。

分析：5月樓指勢破頂

利嘉閣研究部主管陳海潮形容，樓價升勢銳不可擋，即使中美貿易戰形勢在5月惡化，但預料只會拖慢樓價升勢，不會令樓價掉頭回落，料5月售價指數破頂幾無懸念，但按月升幅或收窄到1%至2%。陳續稱，中美貿易戰只是其中一個影響樓市的因素，而供求失衡、低息環境仍然未有大改變；資金持續在樓市尋找出路等因素，均有助對冲貿易戰影響，故本地樓市難出現大逆轉。

此外，私宅租金亦隨大市上揚。差估署數據顯示，4月租金指數報194.5點，按月升0.57%，連升兩個月共1.3%。若以面積劃分，各類單位租金的按月升幅介乎0.12%至0.87%，其中實用面積1076至1721方呎單位升幅最大，按月上升0.87%。