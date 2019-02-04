MONTEREY特色戶呎價3.9萬 平將軍澳紀錄

會德豐同系將軍澳SAVANNAH以5883.5萬元售出2號屋，成交價創項目新高；該洋房實用面積1987方呎連花園和天台，實呎2.96萬元，標誌項目全數804伙開售3年全售罄。

日出康城7B期主打兩三房

另外，會德豐將軍澳日出康城7A期MONTARA，全部616伙於5月清袋後，7B期預計短期內可獲批預售，涉504伙，有望本月登場。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，日出康城全新7B期住宅期望短期推出，價錢將輕微調整，其中以2、3房戶型為主打。事實上，會德豐今年賣樓成績理想，首5個月銷售金額已破百億元，其中約50億元來自MONTARA。

新世界（0017）何文田瑧樺亦告沽清，昨日沽出1伙兩房連儲物房單位，為5樓A1室，實用面積526方呎，成交價1322.9萬元，實呎2.51萬元；項目240伙已售罄，發展商共套現約19億元。

瑧樺240伙沽清 套19億

新世界同系北角柏蔚山，新售出2座27樓A室，實用面積1271方呎4房戶，成交價4649.7萬元、實呎3.65萬元，令項目累售增至542伙，套現128億元。