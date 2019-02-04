CCL逼190點破頂 連升16周創紀錄 未反映貿戰因素 料短期高位爭持

明報記者 歐陽慧恩

中原地產研究部資料顯示，CCL最新報189.42點，按周升0.42%，而CCL（中小型單位）按周升0.5%，報189.57點，同創歷史新高。至於反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報191.38點，為歷史次高，按周升0.28%，與歷史高位只相差0.15%。三大整體指數連升16周，打破1997年3月連升15周所創下的最長升浪紀錄。其中，CCL於是次升浪中已累升11.46%。至於CCL（大型單位）則是連續第二周創歷史新高，報188.65點，按周升0.03%。

悅庭軒實呎1.8萬破頂

事實上，近期無論豪宅或資助房屋均屢錄新高成交，其中山頂馬己仙峽道嘉樂苑頂層連天台戶，日前以2.8億元易手，呎價達10.5萬元，締造全港二手分層單位（撇除收購項目）新高紀錄。此外，中原地產高級分行經理李浩洋表示，鑽石山夾屋悅庭軒1座高層C室，實用面積454方呎，以818萬元（已補地價）成交，實呎18,017元，創屋苑呎價新高。原業主2016年5月以600萬元（已補地價）買入，帳面獲利218萬元或36%。

十大屋苑上月159宗成交 價升量跌

不過，樓價雖然創出新高，但上月觀望氣氛轉趨濃厚，十大屋苑上月共錄約159宗成交，較4月下跌約三成半，屬去年12月後新低。當中9個屋苑交投量下跌，跌幅介乎3.1%至68%，僅麗港城成交增加，按月升25%。此外，有7個屋苑平均實用呎價按月上升，升幅介乎0.1%至3.5%。

施永青：股市先跌 樓市稍後回調

對於未來樓價指數走勢，施永青認為本港經濟受中美貿易戰影響，股票市場已率先呈跌勢，「樓市反應只是比股市慢，真正的影響再過一段時間才浮現，短期內有機會再升，但之後下調機會較大，不過資金要找出路，相信樓價仍會在高位窄幅爭持。」

資深地產分析員林一鳴認為，低息環境及未來新供應減少，將有助維持樓價水平，「中美貿易戰會減低美國加息機會，甚至有傳再減息，加上未來幾年新樓供應量減少，將令市場繼續追捧物業資產。」惟近年「納米樓」供應過多，他認為此類物業樓價及租金的升幅會落後於2房以上單位。