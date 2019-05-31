珠寶出口 留意買家喜好轉變

答：在「香港國際珠寶展2019」和「香港國際鑽石、寶石及珍珠展2019」舉行期間，香港貿發局在會場以問卷形式合共訪問了1347名買家及參展商。問卷調查結果顯示，大部分受訪者預期，2019年K金將繼續是最受歡迎的貴重金屬。其中，認為白金最受消費者歡迎的受訪者比例，過去連續兩年低於50%，今年回升至54%；玫瑰金及黃金分別以39%及36%排行第二和第三。另外，鉑金也保持去年的三甲位置，雖然選擇的受訪者比例由37%微跌至今年的36%，但仍是熱門之選。

合成寶石受歡迎程度連升兩年

2019年，鑽石依然是最受歡迎的寶石，雖然選擇的受訪者比例較去年下降7個百分點，不過仍獲54%受訪者垂青。海藍寶石（18%）、翡翠（17%）及珍珠（15%）也是深受歡迎的寶石種類，而選擇合成寶石的受訪者比例則連續兩年上升，今年佔10%。不過，看好祖母綠的受訪者比例卻由去年的13%大幅下跌至今年僅6%

鑽石鑲法商家買家意見分歧

問：最受歡迎的鑽石首飾設計及鑲法是什麼？

答： 鑽石首飾設計方面，愈來愈多貿易商認同單鑽加碎鑽的款式將最受消費者歡迎，比例由2017年的33%上升至2018年的47%後，今年再增至55%。

不過，貿易商在鑽石首飾鑲法方面則意見分歧。雖然有36%參展商認為「爪鑲」是最受歡迎的鑲法，但持相同意見的買家卻僅得8%。另一邊廂，38%買家預料「鏟釘鑲」最受歡迎，但抱這看法的參展商只有5%。

值得留意的是，在今年調查中，選擇「迫鑲」的整體受訪者比例重拾升勢，由去年的10%反彈至17%。不過，選擇「微鑲」的受訪者比例卻由21%銳減至6%。

問：最受歡迎的鑽石重量是1卡嗎？

答：對的，1卡鑽石今年仍然最受歡迎，獲43%受訪者選擇，其次是50至99份，比例為24%。以上結果顯示，鑽石貿易商預期兩者將是愈來愈受消費者鍾愛的主要鑽石卡數重量。

欲了解更多詳情，請瀏覽貿發局經貿研究網站：https://bit.ly/2Hvoy0H

香港貿發局環球市場研究團隊經濟師

[文美琪 貿發攻略]