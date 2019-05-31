經濟
文美琪 貿發攻略

貿發攻略

上一篇

珠寶出口 留意買家喜好轉變

【明報專訊】問：在陰晴不定的市况下，了解買家喜好非常重要，我公司專營珠寶出口，未知哪些貴重金屬及寶石珠寶最受買家歡迎？

答：在「香港國際珠寶展2019」和「香港國際鑽石、寶石及珍珠展2019」舉行期間，香港貿發局在會場以問卷形式合共訪問了1347名買家及參展商。問卷調查結果顯示，大部分受訪者預期，2019年K金將繼續是最受歡迎的貴重金屬。其中，認為白金最受消費者歡迎的受訪者比例，過去連續兩年低於50%，今年回升至54%；玫瑰金及黃金分別以39%及36%排行第二和第三。另外，鉑金也保持去年的三甲位置，雖然選擇的受訪者比例由37%微跌至今年的36%，但仍是熱門之選。

合成寶石受歡迎程度連升兩年

2019年，鑽石依然是最受歡迎的寶石，雖然選擇的受訪者比例較去年下降7個百分點，不過仍獲54%受訪者垂青。海藍寶石（18%）、翡翠（17%）及珍珠（15%）也是深受歡迎的寶石種類，而選擇合成寶石的受訪者比例則連續兩年上升，今年佔10%。不過，看好祖母綠的受訪者比例卻由去年的13%大幅下跌至今年僅6%

鑽石鑲法商家買家意見分歧

問：最受歡迎的鑽石首飾設計及鑲法是什麼？

答： 鑽石首飾設計方面，愈來愈多貿易商認同單鑽加碎鑽的款式將最受消費者歡迎，比例由2017年的33%上升至2018年的47%後，今年再增至55%。

不過，貿易商在鑽石首飾鑲法方面則意見分歧。雖然有36%參展商認為「爪鑲」是最受歡迎的鑲法，但持相同意見的買家卻僅得8%。另一邊廂，38%買家預料「鏟釘鑲」最受歡迎，但抱這看法的參展商只有5%。

值得留意的是，在今年調查中，選擇「迫鑲」的整體受訪者比例重拾升勢，由去年的10%反彈至17%。不過，選擇「微鑲」的受訪者比例卻由21%銳減至6%。

問：最受歡迎的鑽石重量是1卡嗎？

答：對的，1卡鑽石今年仍然最受歡迎，獲43%受訪者選擇，其次是50至99份，比例為24%。以上結果顯示，鑽石貿易商預期兩者將是愈來愈受消費者鍾愛的主要鑽石卡數重量。

欲了解更多詳情，請瀏覽貿發局經貿研究網站：https://bit.ly/2Hvoy0H

香港貿發局環球市場研究團隊經濟師

[文美琪 貿發攻略]

上 / 下一篇新聞

港股單月跌8.7% 7年「最窮」5月 5月大瀉6月多續跌 沽空率突破17%
港股單月跌8.7% 7年「最窮」5月 5月大瀉6月多續跌 沽空率突破17%
霍建寧2600萬增持長和
霍建寧2600萬增持長和
外資本月淨流出A股逾531億 料歷來最多
外資本月淨流出A股逾531億 料歷來最多
易綱：中小銀行風險 人行有力控制
易綱：中小銀行風險 人行有力控制
沽空機構狙擊 安踏曾挫近13%
沽空機構狙擊 安踏曾挫近13%
品牌失靈 太興首日認購冷清 孖展額暫3400萬 分析：下周才見活力
品牌失靈 太興首日認購冷清 孖展額暫3400萬 分析：下周才見活力
空軍肆虐市况欠佳 阿里回流面臨威脅
空軍肆虐市况欠佳 阿里回流面臨威脅
證監：關注加密幣造假 加強合作監管
證監：關注加密幣造假 加強合作監管
彭博：匯控擬裁500投行員工
彭博：匯控擬裁500投行員工
帳款處理不當 招證香港被罰500萬
帳款處理不當 招證香港被罰500萬
英國鐵路合營虧損 港鐵撥備4.3億
英國鐵路合營虧損 港鐵撥備4.3億
企鵝醫生落地香港民生區 門診引入智能設備 下一步冀推手機掛號
企鵝醫生落地香港民生區 門診引入智能設備 下一步冀推手機掛號
眼鏡88智能售賣機售隱形眼鏡
眼鏡88智能售賣機售隱形眼鏡
Livi虛擬銀行：已在港聘近100人
Livi虛擬銀行：已在港聘近100人
寶新金融：加強發展債券銷售業務
寶新金融：加強發展債券銷售業務
美首季GDP下修至3.1% 勝預期 貿戰未明朗 美股早段升幅受限
美首季GDP下修至3.1% 勝預期 貿戰未明朗 美股早段升幅受限
葡萄牙發20億熊貓債 歐元區首例
葡萄牙發20億熊貓債 歐元區首例
G20研開徵新稅 向科技巨擘開刀
G20研開徵新稅 向科技巨擘開刀
軟銀願景基金 擬抵押Uber股份借錢
軟銀願景基金 擬抵押Uber股份借錢
張兆聰：業績料可復蘇 敏華價殘值博
張兆聰：業績料可復蘇 敏華價殘值博
盧駿匡：資金撈底 望回補裂口
盧駿匡：資金撈底 望回補裂口
張宗永：巴菲特摔倒在番茄醬中
張宗永：巴菲特摔倒在番茄醬中
技術取勝：龍源暫受制20天線
技術取勝：龍源暫受制20天線
勵駿股東會 何超蓮等新一代現身
勵駿股東會 何超蓮等新一代現身
鄭志剛做「紅娘」 MoMA落戶K11 MUSEA
鄭志剛做「紅娘」 MoMA落戶K11 MUSEA
劉思明：防守股回吐 資金似部署博反彈
劉思明：防守股回吐 資金似部署博反彈
周顯：股票大刁容易變賴債
周顯：股票大刁容易變賴債
譚新強：Dr. Huawei or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Chip
譚新強：Dr. Huawei or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Chip
湯文亮：今日CCL會否破頂？
湯文亮：今日CCL會否破頂？
貿易戰影響 新盤交投急降溫 上半月2000宗 下半月跌至370宗
貿易戰影響 新盤交投急降溫 上半月2000宗 下半月跌至370宗
晟林最快下月開售 主打細單位
晟林最快下月開售 主打細單位
山頂嘉樂苑實呎破10萬 貴絕二手分層
山頂嘉樂苑實呎破10萬 貴絕二手分層
萊坊料今年豪宅樓價升5%
萊坊料今年豪宅樓價升5%
iPLACE單位兩年跌價16%
iPLACE單位兩年跌價16%
規劃署不反對觀塘兩工廈轉商廈
規劃署不反對觀塘兩工廈轉商廈
擊退沉悶機械化練習 邊玩遊戲邊做復康運動
擊退沉悶機械化練習 邊玩遊戲邊做復康運動
智能手機驗血測膽固醇尿酸
智能手機驗血測膽固醇尿酸