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智能手機驗血測膽固醇尿酸

【明報專訊】在「香港國際醫療及保健展」還有多家公司展出可以在社區甚或家庭使用的健康檢查方案。韓國公司1drop研究員金相勳表示，該公司成立於2017年，是由三星集團獨立出來的醫療科技初創公司。其主要業務是打造「智能手機上的化驗室」，利用智能手機鏡頭和閃光燈，以及價格親民的傳感器，配合自家開發的手機App（來檢查顏色變化），令一般人毋須到醫院、診所或體檢中心，也可以藉小量血液進行健康檢查。

配件只需數元 具競爭力

該公司將於今年第三季或第四季開始，陸續在韓國及歐洲推出產品，最初可以支援葡萄糖、膽固醇、尿酸、血紅蛋白等4項檢查，之後會逐漸增加至超過20種。

不過，1drop的方案需要用戶為手機裝上該公司設計的手機殼，然後將沾上一滴血液的傳感器安裝到鏡頭和閃光燈位置。暫時該公司只設計了適合三星Galaxy S7、On7 Prime、J3、Tizen Z1以及蘋果iPhone X和iPhone 8的手機殼。金相勳表示，將來若開拓內地市場，一定會推出適合內地品牌的手機殼。售價方面，手機殼計劃每個賣0.5美元（約3.9港元）；而一次性的傳感器每個亦賣1美元（約7.8港元），相當有競爭力。

拍攝眼底相

可評估糖尿等多種風險

本地的瞳訊醫療國際有限公司則展出其研發的「眼底影像智能分析平台」VisionaDR。用戶利用VisionaDR拍攝眼底照片以及上載到該公司的雲端平台後，只需2秒時間，其人工智能軟件就能夠自動評估他們患上糖尿眼的風險，並將之分成四級。經過理工大學作獨立第三方評測，VisionaDR的準確率達96.8%，可以安全地應用於社區篩查。該公司高級經理胡嘉樂透露，現時已有7至8間本地眼鏡店和體檢中心採用了這套系統，亦有外國體檢中心正在試用。

康訊生物分析有限公司共同創辦人徐仲鍈表示，該公司在3年多前推出「全自動視網膜圖像分析系統」（ARIA），拍攝市民的眼底影像之後，利用雲端的軟件自動檢查其眼底的微絲血管特徵，從而計算出其中風的風險。這方案比起以往用磁力共振或電腦掃描來檢查心血管，要便宜得多。現時已有20多家NGO、眼鏡店及體檢中心正在使用這套系統，每次檢查費由450元至980元不等（後者包括一些附加服務）。

由6月開始，這套系統更會增加功能，除了評估中風風險之外，還可以一次過評估認知障礙風險。因為醫學研究已經證實，眼底微絲血管的特徵可以反映出腦白質病變的情况。徐仲鍈指出，腦白質病變輕微的人若進行傳統的認知障礙測試，很可能會被認定為完全正常（因為認知障礙問題尚未出現），但其實已經暗藏風險。以往只有磁力共振才能夠檢查出腦白質病變，在未發病階段便發現風險。但因為昂貴和高輻射，沒有多少人會進行這種檢查。現時ARIA也可以評估認知障礙風險，大大降低了檢查及治未病的門檻。

他強調，在腦白質病變初期，是可以透過控制飲食、適量運動及改善睡眠等，來將情况逆轉，這遠比出現認知障礙病徵之後容易。他更透露，利用眼底微絲血管的相片，至少可以評估5種或以上疾病的風險。該公司將會陸續推出有關服務，讓社區就可以進行有關篩查。

明報記者 薛偉傑

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