萊坊料今年豪宅樓價升5%

料本年度賣地收益達1300億

林浩文表示，香港樓價於近月錄得明顯升幅，預期今年的一、二手住宅銷售量會有輕微升幅，料可達5.8萬至6萬宗，涉及金額約為5600至5700億元，較去年錄得輕微升幅。

商廈需求轉弱 租金或跌4%

林指，本港樓價指數升幅較預期高，反映樓市向好，預期下半年仍會由一手樓主導本港住宅市場，但發展商或會調整售樓策略，部分發展商可能會將旗下樓盤轉賣為租，或選擇以招標形式賣樓。

至於賣地方面，萊坊指去年賣地收益達1220億元，預計2019至2020年的賣地收益可達1200億至1300億元。

另外，萊坊香港區商業部高級董事劉柏汶表示，受中美貿易戰等環球經濟因素影響，租戶對市場前景持謹慎及觀望態度，削弱了寫字樓租賃需求，預料寫字樓市場將轉弱，今年港島區的寫字樓租金會錄得1%至4%的跌幅，九龍區核心區的寫字樓租金料升1至3%，非核心區會輕微上升0至2%。