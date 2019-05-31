山頂嘉樂苑實呎破10萬 貴絕二手分層

土地註冊處資料顯示，上述單位為嘉樂苑頂層B室，實用面積2659方呎，連逾2000方呎天台及兩個車位，本月初以2.8億元成交，實呎達105,302元，創全港分二手層單位呎價新高。據悉，對上全港最高呎價二手分層單位，為早前「賣殼」售出的九龍站天璽日鑽璽高層連平台特色戶，實用面積1902方呎，連695方呎平台，有指成交價約1.9億元，實呎約9.99萬元。

買家3年前1.6億購毗鄰戶

資料又顯示，上述嘉樂苑買家以Eric Ng作登記，料為資深投資者鎮科珠寶吳鎮科兒子吳力。事實上，吳力早於2016年便透過海外註冊公司以1.6億元購入同層的A單位，實用面積同為2659方呎，當時實呎60,537元，事隔3年再購入同層單位，售價已升值75%。今次沽出單位之原業主，早於1996年以3950萬元購入，帳面獲利約2.4億元或6倍。另外，今次買家是以首置名義入市，只須付樓價4.25%印花稅，即涉1190萬元。

欣廷軒兩房810萬破頂

其餘屋苑方面，美聯物業助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田欣廷軒5座中層C室，實用面積428方呎，最新以810萬元售出，實呎18,925元，成交價創下屋苑新高，原業主於2006年以229萬元購入，持貨13年帳面獲利581萬元，賺幅超過2.5倍。另沙田第一城再錄破千萬元成交，其中實用面積853方呎的13座高層C室，成交價達1200萬元，逼近屋苑成交價最高紀錄，實呎14,068元；原業主2004年340萬元購入，現帳面賺860萬元或2.5倍。

此外，部份業主減價後仍大幅獲利，香港置業助理分區董事劉浩勤指，將軍澳嘉悅2座中層實用面積796方呎A室，屬3房連套房戶，原業主去年8月放盤叫價1700萬元，9個月累減262萬元或15%後，以1438萬元售出，實呎18,065元。原業主2015年以981.6萬元一手購入單位，帳賺逾456萬元，單位4年升值46%。