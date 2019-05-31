晟林最快下月開售 主打細單位

泓碧下周一發售117伙

上述晟林提供79伙，以一、兩房細單位為主打，並設一個頂層連天台特色戶，單位實用面積約300方呎起，特色戶最大實用面積逾3000方呎，為該集團攻港市場頭炮。

至於去年底推出在港頭炮的另一內房碧桂園（2007），旗下馬鞍山泓碧上載新銷售安排，於6月3日（下周一）新一輪發售117伙，其中86伙、即74%以出價單形式銷售，另31伙、即26%以招標形式發售。可留意的是，泓碧今批招標單位，實用面積均逾800方呎，部分亦屬天台特色戶，因而沒有違反地產建設商會提出實用少於753方呎的3房單位不能標售的新指引。

Genova特色戶2412萬售出

另恒地（0012）正式進入李家傑、李家誠年代後，旗下年初推出至今累售逾420伙的紅磡啟岸，下周一新發售16伙，單位均屬實用面積196方呎開放式間隔，定價483.6萬至541.5萬元，最高提供8%直減折扣，444.9萬至498.1萬餘元，折實呎價2.26萬至2.54萬餘元。

近日新盤交投持續淡靜，新地（0016）元朗錦田 PARK YOHO Genova，最新透過招標售出16A座19樓A室，實用面積1340方呎、另連平台和天台，成交價2412萬元，實呎1.8萬元。據成交紀錄冊顯示，買家可申請備用一按或二按，獲首3年保養維修、車位認購權和贈送家俱優惠，及180日長成交期，未有顯示有折扣優惠。