貿易戰影響 新盤交投急降溫 上半月2000宗 下半月跌至370宗

明報記者 林可為

受會德豐（0020）將軍澳日出康城MONTARA、新世界（0017）何文田瑧樺、億京大埔白石海日灣II三大新盤熱賣帶動，本月上半月新盤整體成交量高見約2000宗，幾乎追平上月全月約2100宗的水平。

不過，自美國本月中起，對價值2000億美元中國商品開徵懲罰性關稅，市場氣氛開始逆轉，加上受股票市場波動、下半月發展商以銷售餘貨為主等因素影響，令交投市况急轉直下。

據統計本月下半月新盤市場累積錄得僅約370宗成交，惟全月整體一手成交宗數仍高見約2370宗，除較4月按月增加近300宗或約13%外，亦屬連續3個月成交總量突破2000宗。

連續3月逾2000宗 首5月破萬宗

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，新盤市場連續3個月按月總銷售量突破2000宗，是自2016年8至10月後、即約兩年半來首見，而總結首5個月，整體一手銷量已突破1萬宗，等同去年全年錄得1.58萬宗成交的63%。

8新盤按兵不動 涉4400伙

可留意的是，目前有8個全新樓盤、共涉及4400伙早前已獲批預售樓花同意書，估計年中開始相繼登場，焦點項目包括內房恒大 （3333）在香港頭炮的屯門掃管笏管翠路項目，兩期單位總數多達1982伙；新地（0016）南昌站上蓋匯璽III（1172伙）；以及長實（1113）港島中半山波老道豪宅項目（181伙）。

與此同時，另外3個分佈於將軍澳和九龍市區的大型樓盤，市場估計短期亦可獲批預售，包括會德豐日出康城MONTARA新一期項目（504伙）、長實深水埗愛海頌（876伙），以及嘉華（0173）啟德嘉峯匯。

業界料發展商先去貨起動樓市

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，在中美貿易戰陰霾影響下，發展商一定會以貼市價開售旗下新盤的首批單位，務求先去貨，之後再視乎銷售反應，才逐步提價加推；相信上述各大型新盤，均會採用此銷售策略，如能於6月開始登場，6月一手成交宗數可比本月增加。