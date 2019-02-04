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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：今日CCL會否破頂？

【明報專訊】上星期五，中原指數（CCL）連升15周，只差0.01%破頂，當時不少評論員以及指數公司負責人話下一個星期五一定破頂，叫各位業主準備開香檳慶祝，我聽到那些聲音，於是又發揮第十個人理論，即是包拗頸，我認為今日中原指數不但不會破頂，而且在未來幾個星期會調整，係咁意都要應下景。

大家都知道五窮六絕，今日是5月份最後一日，如果今日樓市仍然未調整，即是5月份每一個星期都上升，究竟窮什麼？所以，在5月最後一日調整是最理想的，又可以應景，但樓價又上升，至於六絕，我相信最樂觀的人都不會話樓市仍然會繼續上升，或者他們會話樓市在高位橫行，睇唔到有下跌迹象。

貿戰持續 君子不立危牆下

很多人話我是大淡友，其實我不是，我只不過居安思危，投資比較小心一些，我亦認為在供應不足，需求量強大之下，香港樓價會不斷上升，直到政府提供足夠供應量，但在我發表睇好樓市的文章不足24小時，特朗普宣布將中國進口至美國2000億美元貨物關稅由10%上調至25%，還有3000多億美元的跟尾。

不過，我認為不用再轉軚，因為特朗普反口覆舌，中美貿易戰隨時可以簽訂協議，但今次有些不同，在特朗普宣布加徵關稅後，四大鷹王逐個蒲頭，華為更加被制裁，睇情况對中國還會打壓一段長時間，而華為只不過是中美貿易戰役中一個戰場，唔知道仲有幾多個戰場。老實說，如果特朗普在中美貿易戰有絕對話事權還好，現在我反而擔心被鷹王們挾天子以令諸侯，這樣就世界大亂。君子不立危牆下，現在投資採保守策略絕不為過，不能夠話我是大淡友。

5月撻訂比率超SARS

其實比我睇淡樓市的人多得很，在特朗普宣布加徵關稅後，新樓二手樓的成交量大幅減少，有不少打算買樓的人延遲行動，但不能說他們是淡友，他們只是小心一些，有一些人身體力行，本來已經買了新樓都要撻訂，到5月中大約有160個單位，等於大約1.7%總銷售量。千祈唔好話這個百分比微不足道，2003年SARS期間的撻訂比率亦只不過1.6%，在樓價指數屢創新高之際，撻訂比率竟然高過SARS期間。

由此可見，很多人突然轉了軚，由非常睇好樓市到突然放棄訂金。不過我不敢說他們做錯，如果中美貿易戰持續到年底，今年升幅大多數會化為烏有，如果持續到明年底而特朗普又成功連任美國總統，我真的不敢想香港樓市會下跌多少，現在中美貿易戰好似一幅危牆，君子不立危牆下是很正常。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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