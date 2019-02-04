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譚新強：Dr. Huawei or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Chip

【明報專訊】這兩天在北京參加大摩的年度中國峰會。一如所料，愁雲密佈，所有人最關注的問題只有一個，就是中美關係的惡化情况。非常納悶，微觀繼續被宏觀綁架，宏觀又被地緣政治綁架掉。

按照大摩全球經濟師Chetan Ahya的分析，單看中美貿易關稅的問題，如不能在三四個月內解決，不止中國和美國，全球經濟都有可能在兩三個季度後走進衰退！全球經濟衰退的定義並非真的負增長，而是增長速度低於2.5%。這個極恐怖的預測，已經把中國將增加財政和貨幣政策的預期計算在內。中國今年本已積極減稅，規模高達2%的GDP，如今遇到更困難的情况，必將再加大財政刺激，但將較傾向基建投資，而並非再減稅。原則上，我當然不贊同又再大量投資基建，導致債務繼續增長，但政府擔心即使再減稅，在現在經濟前景不明下，未必有效刺激消費和私人企業投資。所以唯一方法只有由政府帶頭來做。

華為遭禁運 影響不止5G

但以上這個已極度悲觀的場景，仍非最差的局面。我認為「華為 ban」的問題，比關稅帶來的壓力更大亦更緊急。因為如不能在短期內解決華為禁運的問題，就不止是5G的問題，連4G手機，甚至普通PC都將受影響。最差情况，連Wi-Fi、藍牙和SD卡都不能用，夠絕未？

到底哪些企業已全面停止跟華為的所有業務，哪些只停止部分業務，哪些仍夠膽繼續跟華為正常做生意，我不清楚，相信所有人都不知道，情况一片混亂。不止投資者不知道，華為的供應商、合作方，以至客人都不知道。哪一個供應商能準確判斷他的產品或服務中，美國零件和IP的含量，到底是高或低於25%？我相信即使去問美國商務部長Ross，他是位八十多歲的老人家，開會時都經常打瞌睡，他也不一定不懂如何回答這個問題。更拜託大家千萬不可去問更不懂的特朗普，我擔心弄巧反拙，他的答案將是如25%太難判斷，那麼他就「幫」大家一把，把臨界線降至跟針對伊朗技術禁運一樣的10%! 不要以為不可能，反正這些莫須有的指控和苛刻懲罰，都是美國單方面任性決定的。

台積電倘屈服 中芯代工水平仍不足

儘管華為自稱有足夠FPGA、RF晶片，和其他重要零件的庫存，但我仍然相信，如禁運問題在短期內解決不了，仍將有巨大影響。有朋友指出，5G的CPU晶片，用的是只推出不久的最新台積電7nm技術，不可能囤積了太多的存貨。現在華為面對的情况已極度困難，但重中之重的仍是幫他做代工的台積電。如再過數周，連最有義氣的台積電都撑不住，不幸屈服於美國淫威之下，到時華為的情况就更堪虞了。

長遠一點，華為當然必將更加努力自力更生，開發不以ARM為基本的CPU，不倚賴Android的自家OS，但中芯的代工水平仍跟台積電差很遠。况且中芯的生產設備也必大量來自美國，所以連中芯也未必能夠逃避這個華為禁運。明顯中芯也很擔憂被美國制裁，所以就率先主動申請股票從美國退市（阿里也在考慮回歸香港）。

即使華為真的成功改用自家的CPU和OS，但如何保證華為手機將能繼續無縫使用全球為Android和ARM architecture設計的數百萬個Apps，是個極難甚至無法解決的問題。據聞，在歐洲和台灣等地區，P30手機的二手價格，已狂跌了50%甚至90%！原因正是擔憂如不能再更新Android，跟大量Apps的未來compatibility（相容性）問題。如真的跌了九成，我認為有極大撈底價值，估計拆骨出賣零件，都有套利空間！提醒大家，DRAM仍在跌價，如此拆機套利也要手快啊！但即使不套利，用一折買部可能將變絕版的P30，也有收藏價值。

現代民用IT技術具軍事戰略重要性

華為作為中國極少數全球科技龍頭企業，能否繼續正常發展，已對中國經濟和科技前途有頗大影響。 但可惜問題不止於此，好像美國已開始準備第二和第三批的entity list黑名單，將可能包括海康、大華、大疆、商湯和曠視等等，都是代表中國未來重要科技領域的龍頭企業。有人開玩笑，騰訊（0700）、阿里、百度等互聯網大佬，榜上無名，可能反而覺得被「侮辱」了！更值得留意的一點是過百間正在申請在科創板上市的公司，似乎沒有一家被美國商務部提到過，是否意味科創板，到現時為止，仍未能吸引到中國的真正一流獨角獸呢？

為何科技突然變成美中衝突的最新焦點？這次峰會有一位美國國防專家，艾肯伯里（Karl Eikenberry）將軍，曾當阿富汗美軍總指揮和大使，現為史丹福大學研究學者。他指出很重要的一點，現代民用IT技術，具有重大軍事戰略重要性。40年前，70%的軍事戰略技術都在Boeing（波音）、Grumman（格魯曼）和Lockheed（洛歇馬丁）等軍工企業，但現在，70%以上的軍事戰略技術，反而來自主要面對消費者的矽谷企業。他相信中國軍方的看法也差不多。

科技戰不同貿戰 美國勢嚴鎖後門

就是這個原因，技術如5G、AI和drones等，本來主要用途為民用，但現在都帶上軍事色彩。中國在這些範疇的相對領先地位，當然令到美國更感不安。Eikenberry將軍形容美國，從9/11事件後至2015年，所有軍事注意力都放在打擊全球恐怖主義，浪費數十萬億美元在伊拉克和阿富汗戰爭。美國猶如夢遊一樣，戰略上完全忽略了中國崛起。到了2015年才如夢初醒，發現中國在hypersonic（超音速）飛彈、drones（無人駕駛機）、AI和cyber戰略各方面，都已追貼或甚至超越美國。他說，過去美國自命在高科技最善長「進攻」，絲毫不怕任何人的競爭和挑戰。但現在發現中國是一個極厲害，具超强創新能力的對手，所以必須也打「防守戰」，需要鎖起後門。意思即是我們現在見到的情况，利用控制半導體和其他中國仍落後的底層技術的出口，來打擊中國的競爭力。這亦即是話，即使中美最後能達成某些貿易協議，千萬不可天真，以為科技戰也可同時解決。

這位將軍更指出現代戰爭的困難。陸戰和海戰，人類都有數千年經驗，空戰約一百年，所以已有不少國際條約，稍為控制各國行為，包括禁止化武，限制核武，不可攻擊醫院，蓄意謀殺平民等基本規則。但太空戰爭只有30年歷史，網路戰更短只約20年，無人drones（無人駕駛機）參與戰鬥更只約10年，所以幾乎完全沒有任何rules of engagement（迎戰規矩），令到這類爭鬥更無法預料，或許比常規戰更危險。

核武地位或逐漸被晶片取代

電影大導史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）的1964年經典黑色幽默戰爭作品，Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb（《密碼114》），講述一個瘋了的美國將軍，發動叛變，用假命令發動對蘇聯的核武攻擊。美蘇領袖雖有直接通話，但互相犯忌，仍無法解除危機。喜劇大師Peter Sellers（彼得斯拉）一人分演多個角色，包括Dr. Strangelove，一位明顯影射基辛格的極度鷹派德裔國防顧問。如沒看過的朋友，現中美對峙，情况當然跟美蘇冷戰很不同，雙方的經貿，投資和人民交流仍密切，但可能已開始decouple（分離）。核武的地位亦可能逐漸被晶片取替，所以我建議開拍續集:

Dr. Huawei or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Chip

（中環資產持有台積電、中芯、騰訊及阿里巴巴的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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