劉思明：防守股回吐 資金似部署博反彈

恒指昨高開83點後回落，早市最多跌214點，低見27,020點反彈，收報27,114點，跌120點或0.44%；國指跌0.57%。大市成交764億元，低於60天平均逾兩成半。據《明報》港股數據庫，升跌比率44比56，升逾3%佔上升股份半成多，跌逾3%佔一成；陽燭對陰燭為41比59，大市以至成交均是偏淡。

本報數據庫追蹤的30個行業，有超過四成下跌，紡織及服飾跌逾2%表現最差，其次工業製品、博彩及消閒、地產相關、科技器材跌逾1%。不過，防守行業如公共事業、房託的走勢偏軟，分別跌0.49%、0.81%。至於上升行業，燃氣供應、公路鐵路、能源業升逾1%，各有七八成股份上升，升勢相對全面。

安踏（2020）遭沽空機構質疑其會計及企業管治水平，股價急挫，並拖累紡織及服飾行業表現。安踏去年6月中亦曾被另一間沽空機構狙擊，股價兩日內由49元急挫至41元，累跌超過一成半，之後反彈但很快反覆回試低位，並於低位徘徊。安踏昨由50元急挫至43元，即市已反彈，收報46.95元，跌幅收窄至5.53%。

安踏反彈後或試低位 有貨宜先離場

把近兩年安踏相對恒指與安踏的股價比較，兩者走勢相似，安踏的股價處於上升趨勢，安踏相對恒指趨升，反映安踏向上時，會呈跑贏恒指走勢；反之安踏向下時，走勢會比恒指更弱。安踏已明顯轉弱，反彈後有機會回試低位，有機會繼續跑輸恒指，有貨宜先離場。安踏會計受質疑，加上申洲（2313）正下試90元低位，今年強勢的服飾股暫時也不樂觀。

個別藍籌股喘定轉好 大市非一面倒向淡

恒指再試低位，大市表現都是偏軟，近期強勢的港交所（0388）亦回落至20天線之下，形勢看似不妙。不過，同樣與投資氣氛息息相關的光控（0165）上周喘定、惠理（0806）連升3日，有資金趁低吸納。日前亦表示，港交所上望心理關口260元料阻力，有機會回調或試250元，因此昨天回落暫只是回吐，還是可以吸納，以低收240元止蝕。除港交所之外，個別藍籌股平安（2318）、潤地（1109）、神華（1088）近5日有4日或5日上升，跌勢有喘定或轉好迹象，大市非一面倒向淡。

[劉思明 數據尋寶]