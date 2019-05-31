張兆聰：業績料可復蘇 敏華價殘值博

《人民日報》周三指不要低估中方反制能力，媒體將當中的「勿謂言之不預！」放大，指過去中方每次提出這一句，結果都演變成全面戰爭，例如1962年中印邊境戰爭、1978年中越戰爭等。今次雖不至於中美軍事衝突，但中方隨時會推出反制措施，屆時或會進入互相加碼制裁的惡性循環。不過，近年這句說話都是拿來嚇人居多，如2012年釣魚台問題；2017年中印邊境衝突，更是由軍方說出來，結果是雙方士兵互擲石頭；2018年中美貿易戰也有說過。相對數十年前言出必戰，現在已經是動不動都拿來說說，嚇一嚇對方。

港府「挑機」美國 本港企業受壓

市場反應似擔心香港更多。修訂逃犯條例已被多國表示關注，歐盟更已發出外交照會。近日一艘伊朗油輪駛向香港，美國警告勿讓其停泊本港或提供服務，但經商局竟然回應指某國單方面制裁，特區毋須履行。此舉似乎也令投資者對本港企業以至港元計價資產出現擔憂，本地地產股沽壓頗大，恒地（0012）跌近3%，新世界（0017）一度跌逾2%，就連領展（0823）、香港電訊（6823）等也連日受壓，這在近期避險市况中較為罕見。

強勢的則是中資金融股，人行昨日再向市場注資300億元，且另有800億元國庫現金定存招標，四大行全都升逾1%支撐大市。

當前市場既要擔心貿易戰和科技冷戰，又害怕經濟會步入衰退，入市選擇要麼是極度防守的，要麼是已極度低殘的股份，後者可留意敏華（1999）。集團主要製造及銷售功能沙發，截至2019年3月底止年度，收入為112.57億港元，同比增加12.28%。股東應佔年度溢利約為13.63億元，同比減少11.21%，倒退原因包括化工產品、鋼材、包裝材料中的紙板等生產成本上漲；人民幣升值令以港元結算的業績錄得匯兌虧損；自營店全面轉為經銷商店也有一定影響。但今年原材料價雖然未有下跌，但也沒有進一步上升；人民幣匯價亦由升轉跌；零售渠道模式的改變也已完成。幾項拖累業績的因素也不復存在。

敏華現股價貼近5年低位

至於貿易戰對集團有影響，但全球沙發多在中國製造，客戶並無選擇，去年已開始徵收的關稅由敏華及客戶各佔50%承擔，而集團早前收購的越南廠房正在擴建，預料於8月逐步投產，屆時可全面作為向美國供貨的生產基地，較同業更具優勢。整體而言，敏華已步入周期低潮，以往6、7年也曾經出現，最終業績也成功復蘇。本年度預測市盈率約7倍、8倍，已充分反映了利淡因素，現時股價貼近5年低位，有不俗防守力。

[張兆聰 還看今朝]