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經濟
2019年5月31日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
港股單月跌8.7% 7年「最窮」5月 5月大瀉6月多續跌 沽空率突破17%
霍建寧2600萬增持長和
外資本月淨流出A股逾531億 料歷來最多
易綱：中小銀行風險 人行有力控制
沽空機構狙擊 安踏曾挫近13%
品牌失靈 太興首日認購冷清 孖展額暫3400萬 分析：下周才見活力
空軍肆虐市况欠佳 阿里回流面臨威脅
證監：關注加密幣造假 加強合作監管
彭博：匯控擬裁500投行員工
帳款處理不當 招證香港被罰500萬
英國鐵路合營虧損 港鐵撥備4.3億
企鵝醫生落地香港民生區 門診引入智能設備 下一步冀推手機掛號
眼鏡88智能售賣機售隱形眼鏡
Livi虛擬銀行：已在港聘近100人
寶新金融：加強發展債券銷售業務
美首季GDP下修至3.1% 勝預期 貿戰未明朗 美股早段升幅受限
葡萄牙發20億熊貓債 歐元區首例
G20研開徵新稅 向科技巨擘開刀
軟銀願景基金 擬抵押Uber股份借錢
張兆聰：業績料可復蘇 敏華價殘值博
盧駿匡：資金撈底 望回補裂口
張宗永：巴菲特摔倒在番茄醬中
技術取勝：龍源暫受制20天線
勵駿股東會 何超蓮等新一代現身
鄭志剛做「紅娘」 MoMA落戶K11 MUSEA
劉思明：防守股回吐 資金似部署博反彈
周顯：股票大刁容易變賴債
譚新強：Dr. Huawei or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Chip
湯文亮：今日CCL會否破頂？
貿易戰影響 新盤交投急降溫 上半月2000宗 下半月跌至370宗
晟林最快下月開售 主打細單位
山頂嘉樂苑實呎破10萬 貴絕二手分層
萊坊料今年豪宅樓價升5%
iPLACE單位兩年跌價16%
規劃署不反對觀塘兩工廈轉商廈
擊退沉悶機械化練習 邊玩遊戲邊做復康運動
智能手機驗血測膽固醇尿酸
珠寶出口 留意買家喜好轉變
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技術取勝：龍源暫受制20天線
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【明報專訊】石四藥6元喘定利反彈（圖）
中建須突破降軌企穩（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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港股單月跌8.7% 7年「最窮」5月 5月大瀉6月多續跌 沽空率突破17%
霍建寧2600萬增持長和
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易綱：中小銀行風險 人行有力控制
沽空機構狙擊 安踏曾挫近13%
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珠寶出口 留意買家喜好轉變
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