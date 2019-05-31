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張宗永：巴菲特摔倒在番茄醬中

【明報專訊】股神巴菲特的投資旗艦巴郡5月初舉行股東大會，今年巴郡的表現強差人意，主要是因投資卡夫亨氏（Kraft Heinz）損手，撇帳30億美元。世界上有些出名品牌因為認受性高，其功能和品牌被消費者視為一體，例如以前人家叫影印做Xerox；今天在網上搜尋資料我們叫google。亨氏名下的番茄醬的英文名叫做Ketchup，但凡茄汁都叫做「Ketchup」。卡夫亨氏的番茄醬佔全球番茄醬市場六成以上。

番茄醬是用熟番茄製作的調味品，基本材料除番茄之外，還有醋、糖、鹽、眾香子、丁香、肉桂、洋葱、芹菜和蔬菜油。Ketchup這詞早見於十七世紀，過去不是指番茄醬，而是指特別的調味汁或者魚汁。關於這個詞的來源有多種說法，有說是來自馬來語，由這個英國殖民地將這東西帶到美洲的。

十九世紀末，苯甲酸是常用的防腐劑，後來人們開始懷疑它的安全性。1876年，亨氏食品公司創辦人H. J. Heinz透過增加糖和醋取代了防腐劑，這改變不但去除了苯甲酸的使用，而且令味道變得更佳，使番茄醬成為今天廣為使用的調味品。

期望引私募基金改善業績落空

巴郡現在持有卡夫亨氏26.7%股權。事緣在2013年，巴郡出資125億美元購買亨氏一半的股權，同年再伙拍巴西的3G Capital收購卡夫，過程中再投入50億美元。巴菲特原本引入3G Capital是希望利用私募基金的霹靂手段，來提高合併後卡夫亨氏的表現。我有些朋友在卡夫亨氏工作，3G Capital管理主攻節流，壓力很大，員工士氣低落。卡夫亨氏在最新的去年度第四季業績中，進行價值154億美元的資產撇帳，巴郡損失慘重。

個人也好，投資也好，我都是無神論者。巴菲特是一個很勤力的投資者，但不是神。據聞他跟我們的李超人一樣，都喜歡閱讀上市公司年報。更重要的是，他懂得利用保險的長期資金來進行長線的價值投資。

投資巴郡表現無異指數基金

過去10年，巴郡的表現略輸指數基金，巴郡現在所面對最大的問題是公司體積愈來愈大，能夠找到在這巨無霸組合中move-the-needle（可扭轉形勢）的便宜貨，已經愈來愈難。股東大會上，有小股東問巴菲特：「未來10年，我應該投資巴郡抑或是指數基金？」巴菲特答：「分別應該不大。」

[張宗永 翼之聯想]

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