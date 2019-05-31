盧駿匡：資金撈底 望回補裂口

27100至27500點形成上落區間

在投資市場中貪婪與恐懼永遠都是最大障礙。在市况持續上升的時候，會擔心高追摸頂，但出現顯著調整的時候，又怕跌勢持續尚未見底。因此即使近期調整不少，撈底的投資者仍然寥寥可數。 正因如此，投資者更加應該理性分析數據把握機會，而非靠聽市場消息或氣氛影響去判斷投資決定。

個人而言，會以數據及市場反應作為主要的考慮因素，而將消息視為雜訊。最簡單一個例子是公司發出盈喜公告，股價很多時都會高開後隨即回落，但既然是好消息為何股價不繼續上升？現時全球股市受中美貿易戰的陰霾籠罩，走勢理應持續走弱，但如果出現強勁反彈，意味市場預期問題將於短期內有望解決，並率先反映於價格之上。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]