葡萄牙發20億熊貓債 歐元區首例

【明報專訊】歐元區的政府債券昨日升勢暫止（債價下跌，反映債息回升），德國國債孳息率4天以來首次上升。但面對貿易緊張形勢持續，主要政府的債券孳息率仍接近紀錄低位。葡萄牙於周三至周四推出3年期的人民幣計價「熊貓債」，集資20億元人民幣（約22.7億港元），票面年利率為4.09厘，由中國銀行和匯控擔任主承銷商。這將是歐元區國家首次發行熊貓債。不過葡萄牙並非歐盟內首個發熊貓債的國家。波蘭政府於2016年也在中國市場發債，匈牙利則曾在去年發熊貓債。意大利和奧地利政府也表示，對發行此類債券感興趣。
意大利奧地利或仿效
「熊貓債」是指由外國主權發行人所發行的人民幣計價債券。葡萄牙財政部長Mario Centeno向CNBC稱，是次出售熊貓債，將使葡萄牙擴大其投資者基礎，為中期內處理葡萄牙的外債邁出積極的一步。葡萄牙吸引了大量中國投資，儘管它在歐元區爆發主權債務危機之際，在2011至14年間申請了國際援助。
葡萄牙經濟已恢復增長，信用評級機構也對其前景更加樂觀。評級機構惠譽上周將葡萄牙的前景，由「穩定」上調至「正面」，為今年稍後的評級提升打開大門。此外，捷克央行表示，已做出調整，允許未來開始使用人民幣作為儲備貨幣。