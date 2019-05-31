葡萄牙發20億熊貓債 歐元區首例

意大利奧地利或仿效

「熊貓債」是指由外國主權發行人所發行的人民幣計價債券。葡萄牙財政部長Mario Centeno向CNBC稱，是次出售熊貓債，將使葡萄牙擴大其投資者基礎，為中期內處理葡萄牙的外債邁出積極的一步。葡萄牙吸引了大量中國投資，儘管它在歐元區爆發主權債務危機之際，在2011至14年間申請了國際援助。

葡萄牙經濟已恢復增長，信用評級機構也對其前景更加樂觀。評級機構惠譽上周將葡萄牙的前景，由「穩定」上調至「正面」，為今年稍後的評級提升打開大門。此外，捷克央行表示，已做出調整，允許未來開始使用人民幣作為儲備貨幣。

（綜合報道）

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