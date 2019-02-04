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美首季GDP下修至3.1% 勝預期 貿戰未明朗 美股早段升幅受限

【明報專訊】中美貿易戰持續之際，美國部分數據略勝預期，稍為緩解市場對經濟增長放慢的憂慮。美國首季GDP按季折合成年率修正為3.1%，較初值低0.1個百分點，但略高於分析師預期。數據比預期好，主要由於消費開支和出口勝預期。個人消費支出（PCE）按季折合成年率增長1.3%，高於初值，但仍是一年來最低水平。美股周三下挫後，昨早段反彈。但中美貿易戰前景不明，加上美國國債孳息率曲線繼續倒掛，美股早段升幅受限。

美國上季的消費開支增長1.5%，高於初值，但仍是2015年以來最低。經濟師通常以這項指標來衡量潛在需求，這可能意味經濟動力較弱。美國首季的企業稅前利潤按季下跌2.8％，是自2015年以來最大跌幅，反映減稅的刺激作用減退，惟貿易戰的影響增加。此外，通脹也比原先數字低，首季核心PCE物價指數按季折合成年率下修至1%，較初值低0.3個百分點，見3年來最低水平，可能增加了聯儲局的減息壓力。市場恐貿易戰影響原油需求，加上美國原油庫存跌幅比預期小，國際油價昨急跌約2%。

美國商品貿易逆差繼續擴大，由3月的719億美元增至4月的721億美元，創4個月新高。4月美國出口額按月跌4.2%，進口額按月跌2.7%。隨着貿易戰加劇，近期部分分析預示次季美國增長較差。摩通經濟師早前將美國次季GDP增長預期，由2.25%大幅下調至1%。他們稱，美國4月耐用品訂單及零售銷售欠理想，反映次季增長將較首季大幅下滑。

橋水創辦人﹕貿易爭端很易失控

全球最大對冲基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Ray Dalio）撰文，稱中美角力不單是一場貿易戰，美國可能令衝突上升至危險的境地。他說，美國切斷對華為的供應，相當於以出口管制作武器，令中國可能以限制稀土出口作反擊，「歷史表明，此類爭端很容易超出涉事國的控制範圍，可能變成可怕的戰爭」。

高盛﹕中國限稀土 影響將明顯

高盛發表報告，稱若中國停止向美國出口稀土，將會造成相當明顯的影響。中國在全球稀土市場佔有率達70%，目前稀土的循環利用有限，而美國尋找替代產品也有困難。其他稀土出口國愛沙尼亞、法國、日本，其大部分的化合物和金屬都來自中國，一旦中國決定限制稀土出口，將反映中美貿易談判不太樂觀。

（綜合報道）

[國際金融]

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