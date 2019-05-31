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寶新金融：加強發展債券銷售業務

【明報專訊】前稱中國金洋的寶新金融（1282）較早前完成收購新體育（0299），集團副主席劉雲浦指出，將加強發展債券資本市場（DCM）、交易系統及資產管理業務，原有的地產業務，則會以租盤為主，與新體育從事的大灣區以外綜合及住宅項目有別。至於寶新在藍鼎（0582）的4.71%股權，儘管股價受壓，但是會繼續長線持有。

重點發展金融業務  地產主攻租務

寶新執行董事兼首席營運官李敏斌指出，集團過去多年以地產、金融、科技及投資為主，未來改名後，將重點加強在金融業務的投入，並會以投資銀行及資產管理業務作為金融業務的重點，計劃增加在自動交易系統、科技、債券資本市場方面的投入，估計涉及的投資額不會太多。截至去年底止，資產管理部門管理的資產值達15億元。

長線持有藍鼎5%股權

至於寶新原有的地產業務，李敏斌稱，會以江西的租盤為主，並有小量開發項目貨尾，相信可與新體育在工程、人員管理及業務規模方面，產生協同作用，但是寶新本身的地產業務則不會注入新體育。新體育日後將會易名為寶新置地，專注大灣區以外綜合住宅項目，以資識別。

寶新原有的自動化設備業務，主要服務一線品牌，加上以內地銷售為主，因此未見受貿易戰影響，有關業務亦無意分拆上市。

相關字詞﹕李敏斌 劉雲浦 新體育 中國金洋

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