眼鏡88智能售賣機售隱形眼鏡

眼鏡88集團董事總經理鄭學玉表示，今次籌備約半年，投資額約為6位數字，主力出售隱形眼鏡，如果表現理想，有望增加更多款式。

可售賣機即時取貨

至於未來發展計劃，鄭學玉表示，未有確實的時間表，智能售賣機或推廣至機場、港鐵站及屋苑，新店主要服務區內居民及鄰近商廈工作的人士。眼鏡88專業事務及市場發展總監蔡碧欣補充，隱形眼鏡的選擇已涵蓋八成需要，如果售賣機沒有現貨，可選擇到附近的門店取貨，後台亦可即時查詢貨品數據，可盡快補貨。

值得留意的是，客人必須兩年內曾在眼鏡88購物，有驗眼紀錄才可以購買度數產品，若要購買隱形眼鏡，即使有普通驗眼紀錄亦不能購買，必須兩年內曾在眼鏡88購買隱形眼鏡，才可在智能店購買同款隱形眼鏡，並可即時在售賣機取貨。

買度數產品

必須兩年內曾在眼鏡88購物

至於藍光鏡及太陽眼鏡，如果不需改配度數鏡，即使沒有任何驗眼紀錄也可以在智能售賣機下單，並即時取貨；若需要配上度數，則可在智能機取得相關收據後，再到眼鏡88普通門店驗眼及取貨，但只接受電子支付。現時最接近智能店的眼鏡88分店位於葵芳及荃灣，智能店不設驗眼服務。