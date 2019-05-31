企鵝醫生落地香港民生區 門診引入智能設備 下一步冀推手機掛號

明報記者 陳子凌

去年8月至今只在港開設兩間企鵝醫生，周至莉解釋，要將企鵝醫生的營業模式與本港門診的傳統模式糅合需時，其中重點並非門診開多少，而是將企鵝醫生的智慧門診模式融入社區，實行「智慧門診本地化」，因此最初兩間企鵝醫生都要時間累積經驗和培訓人員，「當愈來愈熟手，之後的擴張才會更快更有效果」。雖然第三間企鵝醫生未有開設時間表，但周至莉透露，開在住宅區的大方向不會改變，而一間企鵝醫生從裝修至開業只需要兩個月左右，所以3年開20間的計劃「肯定不是問題」。

醫思：營業模式本地化需時

集團數碼首席執行官黃志昌補充，上個月引進的自助檢測魔鏡及智能分診機，半年前已在內地的企鵝醫生推出，但考慮到本港市民的習慣，例如重視私隱保障，不想在大熒幕顯示自己身體狀况，同時一些中港不同的醫學詞彙、藥物名稱等都需要調整，所以直到上個月才開始在香港測試。

「魔鏡」體檢 紀錄存入客戶手機

據公司介紹，市民透過QR Code可以將「魔鏡」檢測的體能紀錄存入手機，顯示例如體重、血壓、心律等變化；而智能分診機則可以讓市民先行輸入身體不適的初步情况，資料將會傳送給醫生，如此一來，在會診時間不變之下，醫生可省卻初步詢問，把時間放在更深入的病情了解和檢查之上。簡單而言，「就是醫生用聽診器也可以聽久一些，聽清楚一些，而不需急急忙忙」。

黃志昌表示，內地企鵝醫生還有不少智能設備，未來會因應需要及條件引進香港，公司亦正測試手機掛號服務，準備下一步在香港推出。同時，企鵝醫生將傳統門診大量文書、病歷檔案等等轉化為電子文檔，既節省空間，也減少門診人員的文書工作量。

收費與同區診所相若

雖然兩家企鵝醫生暫時未有具體的營運數據，但醫思醫療企業融資部董事徐倩珩表示，從紀錄來看已累積不少「回頭客」，收費方面，徐倩珩指企鵝醫生不會因為「智慧化」而收貴了，與同區其他門診水平相若。