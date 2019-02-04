帳款處理不當 招證香港被罰500萬

證監：券商應穩妥保管客戶資產

證監會公告指，招商證券在2011年10月1日至2014年9月30日期間，未有遵從《客戶款項規則》，曾經約800次將介乎68,000元至3.08億元的資金由客戶信託帳戶轉出，情况包括在分隔客戶款項的過程中將資金由客戶信託帳戶，轉帳至公司帳戶、償還該行的銀行貸款、向該行客戶授予定期貸款、支付該行的開支，以及轉出資金以應付潛在客戶提款要求、為海外市場的證券交易進行結算及支付借入借出股票的費用。

招商亦沒有聘用適當的職員來進行其業務，也沒有設立妥善的內部監控措施和程序以確保遵從《客戶款項規則》及保障客戶資產。

證監會認為，由於穩妥保管客戶資產是持牌法團的基本責任，故即使客戶資金其後在同日便被轉回客戶信託帳戶，任何違反這項責任的行為仍是不能姑息，招商採取有關做法超過3年，顯然違反這項基本責任。證監會表示，在釐定罰則時已考慮所有相關情况，包括招商自行向證監會報告有關事宜；已檢討審視公司在規管客戶款項分隔情况的操作程序及監控措施，以及與證監會合作解決其提出的關注事項，且並無證據顯示招商的不合規行為令客戶蒙受損失。